Meclis’e yapay zekâ geliyor: Tutanak tutacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Tutanak Hizmetleri’nde görevli 99 stenografa yapay zekâ desteği geliyor.

• Fonetik hece, kelime, cümle ve çeşitli imlâ işaretlerinden meydana gelen mektup türü yazıların makineyle yazılması stenograf denilen steno daktilosuyla mümkün. Türkiye’de steno eğitimi sadece TBMM tarafından veriliyor ve stenograflar da sadece Meclis'te çalışıyor.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanı Muhsine Çevik, TBMM'nin TÜBİTAK ile yürüttüğü Tutanak Bilgi Sistemi Projesi'nin devreye girmesiyle birlikte yapay zekânın, milletvekillerinin sesini tanıyıp, konuşmasını yazıya dökebileceğini söyledi.

Ses tanıma

Projenin yaklaşık 1,5 yıldır sürdüğünü belirten Çevik, şöyle dedi:

“Tutanak Bilgi Sistemi'nde, konuşmacı konuştuktan sonra stenograflarımız artık uzman stenograf gibi çalışacak, yazıya dökülmüş metni kontrol edecek. Bizdeki kontroller her zaman çok fazladır. Sonra bilgisayar üzerinden uzmanımız kontrol edecek, sonra başkan yardımcımız.

“Birleştirme işlemini artık memurumuz yapmayacak. O, ortak kelimeyi bulup birleştirecek. Bu sistem, Tutanak Bilgi Sistemi Projesi. Buradaki yapay zekâ konuşmayı yazıya dökecek ve konuşmacıyı tanıyacak. Bir vekilimiz çıkıp konuştuğunda onun ismini açacak, sesini tanıyacak, konuşmasını da devamında yazacak.”





Tartışmalı oturumlar

Çevik, Meclis’teki tartışmalı oturumlarda yapay zekânın tartışmaları algılayamacağını ve burada insan desteğine ihtiyaçları olduğunu belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yapay zekâ tartışmaları algılayamayacak. Kavga varsa biz normal ses kaydından hiç yararlanamıyoruz çünkü sesler üst üste biniyor, ayırt etmeniz mümkün değil. O zaman artık steno devreye giriyor.

“Yapay zekâ da olsa bu stenografa ihtiyaç her zaman olacak çünkü kavgalı oturumda o sesleri ayırt edemez, kimin ne dediğini bilemez. Burada bir insana ihtiyaç var.”

(TY)