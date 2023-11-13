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Yayın Tarihi: 13 Kasım 2023 16:53
 ~ Son Güncelleme: 13 Kasım 2023 16:55
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Meclis’e üç dokunulmazlık dosyası sevk edildi

HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Berberoğlu'na ait dokunulmazlık dosyaları TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/13/meclise-uc-dokunulmazlik-dosyasi-sevk-edildi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

HEDEP'li iki, CHP'li bir milletvekiline ait üç dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

AA’nın haberine göre, HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan ile CHP İstanbul Milletvekili Kadri Enis Berberoğlu'na ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Sezgin Tanrıkulu
Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlık dosyası TBMM'de
2 Ekim 2023

(VC)

TBMM meral danış beştaş ali bozan Enis Berberoğlu dokunulmazlık dosyası
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