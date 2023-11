Meclîsa Jinan a HEDEPyê bernameya xwe ya 25ê Çiriya Paşiyê li ber Girtîgeha Sîncanê aşkere kir

Berdevka Meclisa Jinan a HEDEPyê Turkogluyê got, “Daxwazên girtiyên jin ên siyasî jî daxwazên me ne. Îro têkoşîna azadiyê ya ku ew ji bo jiyana me jinan diparêzin, têkoşîna ku em hemû diparêzin e."