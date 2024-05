Meclîsa ISIGê: Di meha Nîsanê de herî kêm 163 karker mirine

Meclîsa Karkeran û Ewlehiya Karî (ISIG) rapora xwe ya meha Nîsanê ya mirina karkeran aşkere kir.

Meclîsê ji sedî 83ê zanyariyên derbarê raporê de ji çapemeniya netewî, ji sedî 17ê wan jî ji hevkarên karkeran, malbatên wan, pisporên ewlehiya karkeran, doktorên kargehan, sendika û çapemeniya herêmî behrev kirine. Li gorî van zanyariyan, di meha Nîsanê de bi kêmanî 163 karker mirine.

Di heman raporê de hatiye gotin ku di çar mehên destpêkê yên sala 2024an de bi kêmanî 597 karker mirine (Kanûna Paşiyê 161, Sibat 149, Adar 124, Nîsan 163).

Meclîsa ISIGê destnîşan kir ku ev jî tê wê wateyê ku rojane herî kêm 5 karker di dema karî de mirine.

Di vê mehê de 46 karker li Stenbolê, 7 karker li Antalyayê, 6 karker li Sakaryayê, her yek ji Manîsa û Mûglayê 5 karker, her yek li Edene, Semsûr, Enqere, Hatay, Konya, Mêrsîn, Nîgde û Rihayê 4 mirin, her yek li Aydin, Dîlok, Îzmîr, Kocaelî, Osmaniye, Sînop û Sêwasê 3 karker, her yek li Balikesir, Çanakkale, Amed, Edîrne, Mereş, Qeyserî, Kutahya, Ordu, Samsun, Sêrt û Zonguldakê 2 karker, her yek li Aksaray, Artvîn, Bîlecîk, Çorum, Denîzlî, Elezîz, Erzirom, Eskîşehîr, Colemêrg, Isparta, Karabûk, Kastamonu, Mêrdîn, Şirnex, Trabzon, Tokat, Yalova, Arnavûtlûk û Karadagê karkerek miriye.

Di meha Nîsanê de mirinên karkeran li gorî komên salan weha ne:

2 zarokên temenên wan 14 û bin 14an, 3 karkerên temenên wan di navbera 15 û 17an de, 27 karkerên temenên wan di navbera 18 û 29an de, 64 karkerên temenên wan di navbera 30 û 49an de, 51 karkerên temenên wan di navbera 50 û 64an de, 8 karkerên temenên wan 65 û berjortir, di meha Nîsanê de mirine.

Navên karkerên ku mirine ev in:

Ali Üstüntaş, Cennet İnci, Ali Çine, Murat Gengeç, Neşet Kaya, Nuri Yılmaz, Halil İbrahim Keskin, Soner Doğan, Hüseyin Altunbaş, İdris Yardımcı, Bayram Ali Uyar, Muhibullah Rahmani, Polat Baran, İdris Baran, Abdullah Keskin, Zeynettin Çakıl, Zozan Sakin, Serkan Çakıl, Bünyamin Çakıl, Zekeriya Şanlı, Yakup Şeker, Şaban Çetinkaya, İsmail Dikmen, Zeki Sezgin, Tacettin Başkan, Hakkı Özhun, Mehmet Samur, Aytaç Altıok, Orhan Ünal, Metin Cin, Hakkı Şenkal, Ömer Karakaya, Mehmet Karaboğaz, Mehmet Gürler, Nezir Saraç, Mustafa Acar, Mustafa Özcan, Oğuz Bozkurt, Muhammed Ali Bilal, Remzi Taş, Abdülkadir Çelik, Halit Gürpınar, Fevzi Yıldız, Soner Korkut, Serkan Demir, Lütfü Yılmaz, Ö.Erkan Yalçın, Hüseyin Keskin, Abdullah Usluca, Murat Karadağ, Metehan Kabasakal, Bülent Özkan, İbrahim Varol, Fahri Arı, Mustafa Söğüt, Sait Ceylancı, Abdurrahman Ateş, Kerim Kontaş, Kadir Yıldız, Muhammed Gül Yıldız, Veysel Çorlu, Tahir Ödemiş, Sefer Arslan, İsmail Tepebaşı, Ercan Özer, Avni Kuş, Cemal Sevim, Yaşar Yarankuyu, Turgut Oral, H.D., Adem Aydoğdu, Şükrü Çöp, Murat Değirmenci, Murat Aydoğan, İbrahim Yabancı, Süleyman Sevimli, Ahmet Coşkun, Çakmak Zafer Olcay, Süleyman Karaduman, Adem Özçelik, Kadir Orhanoğlu, Emrah Demiroğlu, Ahmet Sever, Yılmaz Kıhrı, Akın Kıhrı, Alparslan Salih Derelioğlu, Efe Demir, Barış Güngör, Hüseyin Ak, Musa Korkut, Fahrettin Korkut, Muhammet Ali Yıldırım, Ramazan Alpan, Sinan Yılmaz, Gökhan Yıldırım, Mahmut Emin Kaya, Cengiz Aksoy, Onur Aladağ, Ahmet Mehduş, Shir Agha Bigzade, Hacı İbrahim Karataş, İlhan Yılmaz, Rasim Yılmaz, Mazlum Turunç, İbrahim Kol, Akif Dinçer, Durmuş Kılıç, Zeynel Yırtıcı, Akif Eymür, Erhan Ç., Yaşar Yanıkyürek, Behram Kurt, Mohammed Azeez Mahdi Mahdi, Tuncay Acun, İsmail Acar, İlyas Çelik, Erol Gönenç, Özkan Kara, Nuri Taşçı, Atilla Ay, Osman Altındağ, İlknur Çetin, Yusuf Bulut, Murat Yılmaz, Alaeddin Albaba, Muratcan Karaokur, Sait Duru, Sefa Şerif Efe, Fikret Taşgın, Muhammet Kaan Akbulak, Tolunay Tatar, Ahmet Kartal, Ahmet Uzun, Atanur Aladağ, Gökay Tevlek, Mehmet Okumuş, Gökhan Akbulut, Binali Çayır, Şivan Dolu, Özkan Baş, Yonuz Turan, Ender Duran, Kamuran Üçgül, Gökhan Özer, Emrah Büke, Turan Aslan, Onur Aksoy, Ercan Dursun, Mehmet Sinan Kubat, Gürkan Gençer, Mustafa Öztürk, Mehmet Şahan, Ayşe Yıldız, Şemse Dağlı, Nurhan Doğan, Erol Çolak, Hasan Meriç, Ercan T., Zekeriya Korkmaz, Ersan Tunç, Melik Kılıç, Hüsnü Çoban û karkerekî ku navê wî nehatiye zanîn…

(VC/AY)