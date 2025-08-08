Meclisa Dayikên Aştiyê ji bo bi Ocalan re bicive dê serlêdanê bikin

Meclisa Dayikên Aştiyê, têkildarî Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk, li Şaxa Komeleya Mafên Mirovan (ÎHD) a Amedê daxuyanî da.
Ji Dayikên Aştiyê Havva Kiranê diyar kir ku ew dixwazin bi Rêberê PKKê Abdullah Ocalan re hevdîtinê bikin.
“Bila dengê van balafiran qut bikin”
Kiranê destnîşan kir û weha got:
“Pêvajoyeke aştiyê ya ku 6 meh in hatiye destpêkirin heye. Weke Dayikên Aştiyê em jî dixwazin bi birêz Ocaaln re hevdîtinê bikin. Di nava 25 salan de ji bo hevdîtin û aştiyê tu cihek nema ku me serî lê nedayî. Em spasiya her kesên ji bo vê pêvajoyê ketine nava hewldanê dikin. Weke Dayikên Aştiyê em dixwazin rê bê dayin ku em bi birêz Abdullah Ocalan re hevdîtinê bikin. Ev herî zêde jî mafê dayikan e, zarokên me di vê rêyê de li ber xwe dan. Em bangî dewletê dikin, heke pêvajoyek hatibe destpêkirin, bila dengê van balafiran qut bikin.”
Barış Anneleri’nden Çağrı— İHD Amed (@amedihd) August 7, 2025
Barış Anneleri Meclisi, şube binamızda yaptığı basın açıklamasında “Barış ve Demokratik Toplum Süreci”ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklamada, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile görüşme taleplerini kamuoyuna duyurdu.
Barış Anneleri Meclisi… pic.twitter.com/HvDbmPN60c
Bang
Havva Kiranê ji bo aştiyeke mayinde bang kir û got ku ew dixwazin aştî bê Rojhilata Navîn û cîhanê. Havva Kiranê da zanîn ku ji bo hevdîtina bi Abdullah Ocalan re dê serî li Wezareta Dadê bidin û xwest ji bo serkeftina pêvajoyê her kes tişta ji dest tê bike.