Meclis'ten İmralı sorusuna yanıt: Ziyaret edilebilir

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (HEDEP) milletvekilleri, 16 Kasım’da İmralı F Tipi Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde tecrit altında tutulan ve 33 aydır kendisinden haber alınmayan PKK Lideri Abdullah Öcalan’a dair Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na (İHİK) başvuruda bulundu.

MA’nın haberine göre başvuruda, “İmralı’da tecridin sürdüğü, cezaevinin, komisyona dahi kapalı olduğu ve bir an önce aile, avukat ve bir siyasi heyet tarafından ziyaret düzenlemesi gerektiği” ifade edildi.

“Tecritten vazgeçin, İmralı’nın kapılarını açın”

Başvuruya yanıt veren İHİK, “başvurunun incelendiğini ve söz konusu durum nedeniyle Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden bilgi talep edildiğini” belirtti.

Komisyon, İmralı’nın yerinde incelemesi talebine de yanıt verdi.

Komisyon, yanıtında şöyle dedi: “Söz konusu şikayetleriniz hakkında Komisyonumuz bünyesinde kurulan ‘Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’ tarafından yerinde inceleme yapılması, heyet halinde görev yapan Alt Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda mümkün olduğundan başvurunuz, gereği yapılmak üzere komisyon kayıtlarına alınmıştır.”

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Son görüşme 7 Ağustos 2019'da yapıldı

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile en son 7 Ağustos 2019’da görüştü.

Kardeşi Mehmet Öcalan'la 25 Mart 2021 tarihindeki 4 buçuk dakikalık kesintili telefon görüşmesinden bu yana ise Öcalan'dan haber alınamıyor.

Öcalan, bu telefon görüşmesi ile 24 yıllık tutukluluğunda yasal telefon hakkını, kısıtlı bir şekilde ikinci kez kullandı.

Görüşmede "Bu yaptığınız çok yanlış. Devlet de yanlış oynuyor, siz de. Bu hukuki değil, doğru da değil. Bu asla kabul edilemez. Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Avukatlarımın buraya gelerek benimle görüşme yapmasını istiyorum. Bu hukuki bir şeydir. 22 yıldır buradayım. Bu sorun gelecekte nasıl olacak? Bu sorun ancak hukukla çözüme kavuşturulabilir. Neden buraya gelmiyorlar? Şayet bir görüşme olacaksa bu avukatlarla olmalıdır. Çünkü bu durum hem siyasi hem de hukukidir," dedi.

Öcalan’ın ailesi 2011-2020 arasında 385 görüş başvurusu yaptı, fakat bunların 29'u kabul edildi.

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(RT)