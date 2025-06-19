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Yayın Tarihi: 19 Haziran 2025 16:31
 ~ Son Güncelleme: 19 Haziran 2025 16:36
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Meclis'ten geçti: Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak

TBMM'de kabul edilen kanunla beraber; belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı ve bakanlıklara verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meclis'ten geçti: Belediyeler artık öğrenci yurdu açamayacak
Fotoğraf: İBB

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri tamamlandı. Teklifle, belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı ve bakanlıklara verildi.

Teklifle, Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Büyükşehir Belediyesi Kanunu, Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu'nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmayacak.

Bakanlık iznini bağlandı

Düzenleme ile belediyeler, öğrenci yurtlarına ilişkin izin ve ruhsat veremeyecek.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığınca, yükseköğrenim düzeyinde ise Gençlik ve Spor Bakanlığınca verilecek. Bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek. Buna ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenecek.

Bu durumda eğer Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı, belediyelerin açmak istedikleri yurtlara izin vermezse öğrenci yurdu açılamayacak.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM öğrenci yurdu belediye
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