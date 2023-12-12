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Yayın Tarihi: 12 Aralık 2023 13:50
 ~ Son Güncelleme: 12 Aralık 2023 15:06
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Meclis'teki konuşması sırasında bayılan Milletvekili Bitmez, yoğun bakıma alındı

Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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TBMM Genel Kurulu'nda, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşarak yere yığıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bitmez'in, Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde anjiyo sonrası yoğun bakıma alındığını bildirdi.  

AA'nın aktardığı habere göre bütçe görüşmelerinde partisi adına söz alan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken, aniden fenalaşarak yere düştü.

Bu sırada diğer milletvekilleri, kürsüye doğru koşarak, Bitmez'e müdahalede bulunmak istedi. İlk müdahaleyi doktor milletvekilleri yaptı. Sağlık ekipleri Genel Kurul salonuna çağrıldı. Uzun süre kalp masajı yapılan Bitmez, sedye ile Genel Kurul salonundan çıkarıldı. Bitmez, ambulansla hastaneye kaldırıldı. (AÖ)

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