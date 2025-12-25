ENGLISH KURDÎ
ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 25.12.2025 14:01 25 Aralık 2025 14:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 25.12.2025 14:50 25 Aralık 2025 14:50
Okuma Okuma:  2 dakika

Meclis'teki çocuk istismarı soruşturmasında istenen cezalar belli oldu

TBMM'de bazı personellerin, stajyer öğrencileri cinsel istismara maruz bırakmasına ilişkin hazırlanan iddianamede 5 sanığın 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmaları talep edildi.

BİA Haber Merkezi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyer olarak çalışan öğrencilerinin personel tarafından cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 5 sanık hakkında “çocuğa karşı cinsel taciz” ve “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Savcılık suç vasfının ağırlaştırılmasını talep etti

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğüne müracaat eden olay tarihinde 18 yaşından küçük 4 çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde H. İ.G., D. U., İ. B., R. Ç. ve R. S. tarafından istismara maruz bırakıldıklarını beyan etmeleri üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı, 5 sanığın gözaltına alındığı, H. İ.G., D. U., İ. B. ve R. S.'nin tutuklandığı R. Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

Savcılık, sanıkların birden fazla çocuğu farklı zamanlarda istismara maruz bıraktığını belirterek suç vasfının ağırlaştırılmasını talep etti.

İddianame kabul edildi

İddianamede, olay tarihinde 15-18 yaş aralığındaki çocuklara yönelik, kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanan, eğitici öğretici yükümlülüğü olan sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz' suçunu işlendiği belirtildi.

Sanıkların bazı eylemlerini cep telefonu mesajı ile gerçekleştirerek elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlandığı, ayrıca çocuklarla iş yeri ve dışında "davranışlarıyla sarkıntılık düzeyinde" cinsel istismar suçunu işledikleri kaydedildi.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" savundu.

(NÖ)

