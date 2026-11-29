TBMM Genel Kurulu bu hafta, 10 ayrı kanunda değişiklik öngören 15 maddelik bir kanun teklifini görüşecek. Teklifte, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarının silinmesi ve fonların tasfiyesi sürecinde görev alanların sorumsuzluğuna ilişkin düzenlemeler yer alıyor. Teklif, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararlarına ilişkin yeni düzenlemeler de içeriyor.

Meclis’te yeni haftanın gündeminde neler var?

GSS borçlarının silinmesi

Teklifle 1 Ocak 2017'den önceye ait GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi tüm ferî alacaklardan vazgeçiliyor. Bu kapsamda 2 milyon 199 bin 869 kişinin toplam 5 milyar 627 milyon 666 bin lira tutarındaki prim borcu silinecek.

Fon tasfiyesinde "sorumsuzluk" maddesi

Teklifin 13. maddesi, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenleme içeriyor. Maddeye göre, tasfiye sürecinde görevlendirilenler ile mevduat, katılım, kalkınma ve yatırım bankaları ve görevlendirdikleri kişiler, suç teşkil eden fiiller hariç olmak üzere 17 Eylül 2026'dan itibaren aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak. Muhalefet partileri bu düzenlemeye tepki gösteriyor. Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, fon soygunuyla ilgili endişesi olmayanların bu kişilere hukuki muafiyet tanımasına gerek olmadığını, bu korumanın neden gerektiğinin sorulması gerektiğini söyledi.

Diğer düzenlemeler

Teklifte, mesleki eğitimde öğrencilere verilen ücretlere sağlanan devlet katkısına ilişkin Cumhurbaşkanı'nın uzatma yetkisi 15 eğitim ve öğretim yılına çıkarılıyor. İşsizlik Sigortası Kanunu'ndaki kadın, genç ve mesleki eğitim belgesi sahibi işsizlere yönelik istihdam teşviki 31 Aralık 2028'e kadar sürdürülecek. Yüzen LNG terminallerinin belirli koşullarda başka bölgelerde hizmet vermesine de izin verilecek.

Sarıgül'ün dokunulmazlığının kaldırılması için düzenlenen fezleke TBMM'de

Kurumlar vergisi indirimli oran uygulamasının kıymetli maden ve petrol rafinerileri ile tütün ve alkollü içki üreticilerine uygulanmayacağı da teklifte yer alıyor. Yenilenebilir enerji alanlarının ve bağlantı kapasitelerinin yarışmayla tahsis edilmesi, Jandarma ve Sahil Güvenlik'e subay ve astsubay alımında aranacak şartlar ile polis meslek yüksekokullarına alınacak öğrencilerin şartları da düzenleniyor.

Meclis'in gündemi

Genel Kurul'da ayrıca, geçen hafta görüşmelerine başlanan ancak maddelerine geçilemeyen Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe görüşmeleri cuma günü tamamlandı. 2027 bütçe teklifinin 7 Aralık'ta Genel Kurul'a gelmesi bekleniyor.

Komisyonlarda ise KİT'lerin 2023 ve 2024 yılı bilanço görüşmeleri sürüyor. Bu hafta Ziraat Bankası ve bağlı kuruluşların hesapları ele alınacak. Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu da Sayıştay'ın 2025 yılı raporunu görüşecek.

(FY)