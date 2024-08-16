Meclis'te saldırıya tepki

TBMM'de Can Atalay ile ilgili AYM kararı sonrası yapılan olağanüstü toplantıda konuşma yapmak için kürsüye çıkan TİP Milletvekili Ahmet Şık, DEM Parti’li Gülistan Koçyiğit ve CHP'li Okan Konuralp'e yönelik saldırı tepki ile karşılandı.

DEM Parti Genel Merkezi:

Hukuk tanımayan, AYM kararlarını uygulamayan ve Meclis’i şiddet arenasına çeviren AKP'li vekiller yine vandallıkta sınır tanımıyor. Sayısal üstünlüğüne güvenerek muhalif milletvekillere saldıran ve Grup Başkanvekilimiz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in kaşını yaran bu saldırganlığı en sert biçimde kınıyoruz. Hiçbir saldırı bizi halk için siyaset yapmaktan ve hakikatleri savunmaktan alıkoymayacak!

Tülay Hatimoğlu - Tuncer Bakırhan (DEM Parti Eş Genel Başkanları)

Anayasa Mahkemesinin Sevgili Can Atalay’ın milletvekilliğinin iade edilmesini salık veren kararının uygulanması için muhalefet partileri olarak TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdık. Anayasa Mahkemesi kararı açık olmasına rağmen AKP-MHP iktidarı hak-hukuk tanımama tutumunu parlamento çatısı altında sürdürmek istemektedir. Muhalefetin TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırmasını sindiremeyen iktidar, çözümü fiziksel şiddete varan saldırılarda bulmuştur. Kadın milletvekillerimize AKP’li erkek milletvekilleri tarafından saldırı yapılması siyasi haydutluktur. Bu saldırılar halk iradesini, hukuku tanımamaktır ve siyasi acizliktir. Grup Başkanvekilimiz başta olmak üzere hiçbir arkadaşımız bu saldırılar karşısında geri adım atmayacaktır.

Parlamento dışında iktidara muhalefet eden toplumsal kesimlere en şiddetli şekilde saldıran AKP-MHP iktidarı, bu tutumunu parlamento içine de taşımaya çalışmaktadır. Yaşamı, insanı, demokrasiyi, hukuku ve doğayı savunan toplumsal kesimlere karşı sokakta ve meydanlarda hukuk tanımaz bir çetecilik ve zorbalıkla saldırma talimatı veren iktidar, milletvekilleri aracılığıyla bunu TBMM’ye taşımıştır. AKP’liler, Can Atalay’ın milletvekilliğinin iadesi için yapılan toplantıda muhalefetin sesini kısmak ve hukuksuzluğu devam ettirmek için muhalefet milletvekillerine parlamento kürsüsünde saldırmıştır.

Parlamentoda şiddetin ve saldırganlığın hukukunu kurmak isteyen AKP’ye karşı en güçlü şekilde direneceğimizi bir kez daha kamuoyuna deklare ediyoruz. Muhalefet milletvekillerine saldırarak haksızlık ve hukuksuzluk rejimini sürdürmek isteyen bu anlayışı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bedeli her ne olursa olsun haklı davamızda demokrasiyi, adaleti ve barışı savunmaya bir an bile durmadan devam edeceğiz.

Saldırıda başından yaralanan Gülistan Koçyiğit Halk Tv'ye bağlandı. Kaşına dikiş atıldığını durumunun iyi olduğunu belirten Koçyiğit "Çok önceden kurgulanmış bir saldırıydı. Münferit bir saldırı değildi. Önceden planlanmış kurgulanmış üzerine bir saikle gelmek istemişler, bunun altını çizmek isterim. Numan Kurtulmuş görüşmeye geldi. Alpay'ın ceza alması için sonuna kadar zorlayacağız. Şiddetle karşı karşıyayız. Meclis kaldığı yerden devam edemez. Ceza almadan oturuma katılım sağlamayacağız" dedi.

Özgür Özel (CHP Genel Başkanı)

Meclis'te kan akmaya başlıyorsa vatandaş ne yapacak? Utanç verici. Yerlerde kan var, kadınlara vuruyorlar. u duruma şahit olduğum için inanılmaz derecede utanç içindeyim. Numan Kurtulmuş'u derhal tüm siyasi partilerin genel başkanlarını ya da grup başkanlarını toplantıya çağırmaya davet ediyorum. Bu Meclis açısından taşınabilecek bir yük olmaktan çıktı.

Ali Babacan (DEVA Partisi Genel Başkanı)

Anayasayı tanımadınız, millet iradesini yok saydınız, her gün ekranlardan öfke saçtınız. Sonuç ortada: Bugün Gazi Meclisimizde kan aktı. Meclis kürsüsünde saldırıya uğrayan ve yaralanan vekillere geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum. AK Parti grubunun şiddetten sorumlu vekiline AK Parti içinden de gereken cevabın verileceğini temenni ediyorum. Bu memleketi bu hale getirmeye kimsenin hakkı yok.

Utku Çakırözer (CHP Eskişehir Milletvekili)

Gazi Meclisimize yakışmayan, utanç verici görüntülere tanıklık etmek üzüntü verici. Hatay Milletvekili #CanAtalay’a adalet için bir araya geldiğimiz Meclis’te kan aktı. Milletvekillerinin söz hakkı şiddetle gasp ediliyor! Hukuk tanınmıyor! Anayasa ayaklar altında…

Sevda Karaca (EMEP Genel Başkan Yardımcısı Antep Milletvekili) AKP grubunun idare amiri Alpay Fehmi Özalan Ahmet Şık’a kürsüde saldırdı! Dem Parti grup başkanvekili Gülistan Koçyiğit’in kaşını yardı bir AKP’li vekil.

Burhanettin Bulut (CHP Adana Milletvekili) Meclis’te zorbalık! TBMM Genel Kurulu’nda Can Atalay için düzenlenen olağanüstü oturumda kan aktı. Yaşanan kavgada DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in kaşı açıldı. Mehmet Bekaroğlu (Rize, 25, 26 ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili) Bu saldırı bir magandanın kişisel eylemi değildir; Evet, bu zatın Meclis’teki ilk saldırısı değil, belli ki kendisi saldırgan eğilimleri önde olan bir kişilik ama bu saldırıyı AKP ve MHP iktidarı planlayarak yapmıştır, organizedir, Meclis Başkanı dahil hepsi bu ağır suçun içindedir. Ayrıca bu saldırı sadece bir Milletvekiline yapılmış değildir, iktidar parlementoya, dahası demokrasiye saldırmıştır. Bugün kara Cuma olarak tarihe geçecektir; bu saatten sonra bu parlemento artık yoktur, bu iktidarın hiç bir demokratik meşruiyeti kalmamıştır.

Tahsin Ocaklı (CHP Rize Milletvekili) Anayasa mahkemesinin kararlarına uyma çağrısı için yapılan TBMm olağanüstü toplantısında konuşmaya tahammül edemeyen AKP milletvekillerini halkımız görsün Yunus Emre (CHP İstanbul Milletvekili) Sn. Ahmet Şık’a, Genel Kurulda konuşma yaparken yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. TBMM'de şiddet ve zorbalık kabul edilemez!

TBMM Genel Kurul salonuna kan bulaştı... pic.twitter.com/ZKlfyGkk4w — Gülizar Biçer Karaca (@GulizarBicer) August 16, 2024