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YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 14:52 1 Ekim 2026 14:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 15:23 1 Ekim 2026 15:23
Okuma Okuma:  2 dakika

Meclis'te protesto: Erdoğan kürsüye çıkarken, YENİ Parti Genel Kurul'u terk etti

TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto eden YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve milletvekilleri Genel Kurulu terk etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Meclis'te protesto: Erdoğan kürsüye çıkarken, YENİ Parti Genel Kurul'u terk etti
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yeni yasama yılı bugün düzenlenen özel oturumla açıldı.

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Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul'a geldi.

AKP milletvekilleri Erdoğan'ı ayakta alkışladı

Erdoğan salona girdiğinde YENİ Parti milletvekilleri ayağa kalmadı.

İstiklal Marşı okunduktan sonra Erdoğan kürsüye geldiği sırada YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve YENİ Parti milletvekilleri Genel Kurul salonunu terk etti.

YENİ Partililer salondan çıkarken AKP milletvekilleri ayağa kalkarak yoğun şekilde Erdoğan'ı alkışladı.

Salondan çıktıktan sonra açıklama yapan Özel, "Ana muhalefet partisi olarak Meclis'in açılışına katıldık, Meclis Başkanı'nın konuşmasını dinledik, İstiklal Marşımızı okuduk" dedi.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in bu sabah gözaltına alındığını hatırlatan Özel, "Bu vakitten sonra partimize yargı darbesi yapıp, partinin genel başkanını, yönetimini değiştirip yerine işine gelen bir atama yapan birisini, cumhurbaşkanı adayımızı hapse atan birisini, daha bu sabah Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerini kazanabilmek için suçsuz günahsız Mersin Belediye Başkanı'na operasyon yapan birisini dinlemeye harcayacak vaktimiz yok" dedi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
TBMM erdoğan özgür özel AKP yeni parti
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