Meclis'te 'Kobanî Davası' protestosu: "Direnmeye devam edeceğiz"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobanî Davası’nda verilen cezaları TBMM Genel Kurulu’nda protesto etti.

DEM Parti Grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Sezai Temelli, ‘kara bir gün’ yaşadıklarını belirterek, “Şu anda Türkiye demokrasi ve barış mücadelesinin en önemli şahsiyetlerinin, bu mücadelenin yılmaz savunucularının yargılandığı Kobanî kumpas davasında kararlar açıklanıyor. Ceza yağdırıyor mahkeme heyeti. Ve bu yağdırdığı cezaların hukuk dışı olduğunu çok iyi biliyor. Büyük bir adaletsizliğe imza atıyor” dedi.

“Üzgünüz ama öfkeliyiz de”

“Meclis kara bir gün yaşıyor. Bu karanlık, Meclis’in üzerine çökmüş durumdadır” diyen Temelli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kobanî kumpas davasına direnenlere ceza yağdırarak intikam almak isteyenler aslında bu Cumhuriyet’i, bu ülkeyi, bu ülkenin özlemini duyduğu barışı dinamitlemeye devam ediyorlar. Evet bir yandan üzgünüz ama şunu bilin ki öfkeliyiz de. Bu ülkede barış diyenlere, demokrasi diyenlere, bir arada yaşama iradesini ortaya koyanlara bu cezaları verenler aslında en büyük kötülüğü bu ülkeye yapmaktadırlar. Onlar bu kötülüğü yapmaya devam etsinler. Biz direnmeye devam edeceğiz. Son sözü direnenler söyler. Son sözü mutlaka ama mutlaka biz söyleyeceğiz.”

“Meclis, çetelerin vesayeti altında”

Sezai Temelli, “Bu Meclis’te olmayan, yok sayılan, siyasetten men edilen arkadaşlarımızın olduğu bir ülkede yeni Anayasa yapılabilir mi?” diye sordu.

“Meclis vesayet altındadır” diyen Temelli, sözlerinin devamında “Bu Meclis bürokratik vesayet altındadır. Mafyanın vesayeti altındadır. Çetelerin vesayeti altındadır. İşte Ayhan Bora Kaplan meselesi. İşte Sinan Ateş cinayeti meselesi. Vesayeti buralarda aramak lazım” diye konuştu.

Temelli’nin konuşmasının ardından DEM Parti’li vekiller sıralara vurarak Kobanî Davası’nda verilen cezaları protesto etti. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder de birleşime 15 dakika ara verdi.

(VC)