Meclis'te kayyım protestosu başladı
DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atamasına karşı Meclis'te eyleme başladı.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu, Hakkarş Belediyesi'ne kayyım atamasını Meclis Genel Kurul kürsüsünü terk etmeyerek protesto etti.
DEM Parti Hakkari Milletvekilli Vezir Parlak, kayyım tahribatların araştırılmasına dair önerge sırasında söz aldı.
Parlak’ın konuşmasının ardından DEM Partililer hep birlikte kürsüye çıktı.
Partililer, “Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz” yazılı dövizlerle protesto eylemine başladı.
Hakkari'de kayyım yürüyüşüne gazlı saldırı
4 Haziran 2024
Bakırhan: Geri alıncaya kadar Hakkari’den ayrılmayacağız
4 Haziran 2024
(RT)
ilgili haberler
ilgili haberler