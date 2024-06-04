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Yayın Tarihi: 4 Haziran 2024 17:53
 ~ Son Güncelleme: 4 Haziran 2024 17:58
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Meclis'te kayyım protestosu başladı

DEM Parti milletvekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atamasına karşı Meclis'te eyleme başladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis'te kayyım protestosu başladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Grubu, Hakkarş Belediyesi'ne kayyım atamasını Meclis Genel Kurul kürsüsünü terk etmeyerek protesto etti.

DEM Parti Hakkari Milletvekilli Vezir Parlak, kayyım tahribatların araştırılmasına dair önerge sırasında söz aldı.

Parlak’ın konuşmasının ardından DEM Partililer hep birlikte kürsüye çıktı.

Partililer, “Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz” yazılı dövizlerle protesto eylemine başladı. 

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(RT)

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