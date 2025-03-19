Meclis'te İmamoğlu eylemi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aralarında bulunduğu 100’ü aşkın kişinin sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonla gözaltına alınması Meclis’te protesto edildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis kürsüsünden gözatılara ilişkin konuştu.

Başarır, gözaltılara tepki gösterdi ve "12 Mart ve 12 Eylül’ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecek; 19 Mart darbesi olarak anılacak" dedi.

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Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tarihe 19 Mart darbesi olarak geçecek"

"Bu sabah şafak vaktinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın evine 20 araçlık bir polis konvoyuyla baskın yapıldı. Avukatlar, milletvekilleri eve giremedi. O dakikadan sonra şehrin Avrupa yakasındaki metrolar iptal edildi. O dakikadan sonra internet zayıflatıldı. Üzülerek söylüyorum, bu uygulamalar darbe döneminde yapılmaktadır. 12 Mart ve 12 Eylül’ün ardından 19 Mart günü de tarihe kara bir leke olarak geçecek; 19 Mart darbesi olarak anılacak.

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"Dünya, Türkiye'de yaşananları konuşuyor"

Türkiye'nin birinci partisi, atanmış seçilmiş bazı yargıçlarla darbeye uğramıştır. Burada Cumhuriyet Halk Partisi bitirilmeye çalışılırken -ki bitiremezsiniz- Türkiye Cumhuriyeti'ni bitiriyorsunuz, dünyaya rezil ediyorsunuz. Bugün, dünya Türkiye'de yaşananları konuşuyor. Lütfen, Avrupa basınına, dünya basınına bakın, Türkiye'yi ne hâle getirdiniz! Demokrasiyi ne hâle getirdiniz! Hukuku, yüz iki yıllık cumhuriyeti, demokrasiyi ayaklar altına aldınız!

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"Sinmeyeceğiz, 86 milyon direneceğiz"

Ne yaparsanız yapın, bakın, biz dimdik ayaktayız; korkmayacağız, sinmeyeceğiz, 86 milyon direneceğiz. Biz burada bu darbeyi sadece bize oy veren seçmene anlatmıyoruz; AKP'ye, MHP'ye, DEM’e, İYİ Partiye, 86 milyona anlatıyoruz. Biz onlara sesleniyoruz: Sizin hukukunuz, iradeniz gasp edilmiştir.

Bu ülkede diplomalar iptal ediliyor, bu ülkede tapulara el koyuluyor, bu ülkede gazetecilerin pasaportları iptal ediliyor, bu ülkede televizyon kanallarına kayyumlar atanıyor, bu ülkede belediye başkanları tutuklanıyor, milletvekilleri cezaevinde. Bu ülkeyi ne hale getirdiniz? Siz getirdiniz."

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"Artık faşist bir rejime geçtiniz"

Zulmünüzde boğulacaksınız, bu halk sizi affetmeyecek, 86 milyon sizi affetmeyecek çünkü artık faşist bir rejime geçtiniz, o koltukta oturmak için demokrasinin tüm kurallarını, kuramlarını bir kenara ittiniz. Ekrem İmamoğlu sizin için kâbus olabilir, tek adam için kâbus olabilir ama 86 milyon için umuttur."

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Meclis'te protesto

Başarır'ın konuşması sırasında CHP'li milletvekilleri kürsüye yürüyerek, alkış ve sloganlarla gözaltıları protesto etti.

CHP'lilerin alkış ve zılgıtların yükseldiği sırada AKP sıralarından da tepkiler yükseldi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, yaşanan tartışmalar nedeniyle oturuma 20 dakika ara verdi.

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"Demokratik siyasete müdahale fayda getirmez"

Gözaltılara tepki gösteren Önder, şunları söyledi:

"Demokratik siyaset alanına yapılan hiçbir müdahale ne yapana ne bunu teşvik edene fayda getirmiştir. Bu tür mühendislik çabaları masa üzerinde, kağıt üzerinde rasyonel gözükür. Fakat halkla karşı karşıya geldiğinde sonuçları genellikle bunu murat edenler açısından irrasyonel olur. Benim şahsi tutumum Cumhuriyet'in demokratik niteliğinin genişlemesi, demokratik siyaset alanının genişlemesi ve özgürleşmesinden yanadır. Buna dönük hiçbir müdahaleyi onaylamam sessiz kalmam, yanında durmam mümkün değildir. Şahsi tutumumu bu şekilde belirtmek ihtiyacı hissediyorum. Herkesi özellikle iktidar erkini demokratik siyasete davet ediyorum."

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Daha sonra genel kurul yarına ertelendi. Genel kurulun kapatılmasının ardından CHP'li milletvekilleri partinin genel merkezine doğru yürüyüşe geçti.

(RT)