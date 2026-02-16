ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 16.02.2026 12:58
 SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 13:11
Okuma:  1 dakika

Meclis'te çocuk istismarı davasında serbest bırakılanlar yeniden tutuklandı

TBMM'de çalışan stajyer öğrencilerin bazı personeller tarafından istismara maruz bırakılmasına ilişkin davanın 9 Şubat'taki ikinci duruşmasında tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü yeniden tutuklandı. Firari sanık hakkında yakalama çalışması başlatıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Meclis'te çocuk istismarı davasında serbest bırakılanlar yeniden tutuklandı
Fotoğraf: Hale Güzin Kızılaslan / csgorselarsiv.org

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında staj yapan liseli öğrencilerin, bazı personeller tarafından istismar ve tacize uğradığı iddiasıyla görülen davanın ikinci duruşmada mahkeme, tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
Meclis'te çocuk istismarı ve tehdit: "Kimseye söylemeyeceksiniz, aileniz bilmeyecek"
11 Aralık 2025

Firari sanık aranıyor

İtirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilen 4 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından sanıklardan 3'ü tutuklanırken; ismi öğrenilemeyen sanıklardan birinin firari olduğu belirtildi. Firari sanığın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Meclis'te stajyer çocuklara taciz iddiası: Dört erkek hakkında tahliye kararına itiraz
Meclis'te stajyer çocuklara taciz iddiası: Dört erkek hakkında tahliye kararına itiraz
9 Şubat 2026

Ne olmuştu?

Meclis lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencileri, bazı Meclis personelinin cinsel tacizine maruz kaldı. İstismarın uzun yıllar sürdüğü ve bu süreçte çok sayıda çocuğun mağdur olduğu öne sürüldü.

Bir kızın yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Bunun üzerine 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı ve dört Meclis çalışanı tutuklandı. Davada toplam beş sanık yargılanmaya devam ediyor.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
çocuk istismarı Meclis MESEM TBMM
