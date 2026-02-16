Meclis'te çocuk istismarı davasında serbest bırakılanlar yeniden tutuklandı

Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi lokantasında staj yapan liseli öğrencilerin, bazı personeller tarafından istismar ve tacize uğradığı iddiasıyla görülen davanın ikinci duruşmada mahkeme, tutuklu bulunan 4 sanığın tahliyesine karar vermişti. Ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu karara itiraz etti.

Firari sanık aranıyor

İtirazın kabul edilmesi üzerine tahliye edilen 4 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı.

Kararın ardından sanıklardan 3'ü tutuklanırken; ismi öğrenilemeyen sanıklardan birinin firari olduğu belirtildi. Firari sanığın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ne olmuştu? Meclis lokantasında staj yapan meslek lisesi öğrencileri, bazı Meclis personelinin cinsel tacizine maruz kaldı. İstismarın uzun yıllar sürdüğü ve bu süreçte çok sayıda çocuğun mağdur olduğu öne sürüldü. Bir kızın yaşadıklarını ailesine anlatmasının ardından iddialar kamuoyunun gündemine taşındı. Bunun üzerine 20 Kasım 2025’te idari soruşturma başlatıldı ve dört Meclis çalışanı tutuklandı. Davada toplam beş sanık yargılanmaya devam ediyor.

