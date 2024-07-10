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Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2024 10:20
 ~ Son Güncelleme: 10 Temmuz 2024 10:24
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Meclis önünde eylem yapan 11 Eğitim Sen üyesi gözaltına alındı

Meclis’te görüşmeleri başlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı eylemde olan Eğitim Sen üyesi 11 öğretmen darp edilerek gözaltına alındı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis önünde eylem yapan 11 Eğitim Sen üyesi gözaltına alındı
*Fotoğraf: MA

TBMM Genel Kurul’unda dün (9 Temmuz) görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu protesto için Meclis önünde basın açıklaması yapmak isteyen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) üyelerinin yürüyüşüne polis müdahale etti, 11 öğretmen gözaltına alındı.

Meclis’e yürümelerine izin verilmeyen öğretmenler, geç saatlere kadar oturma eylemi yaptı.

Polis engelini aşan öğretmenler daha sonra yürüyüş düzenlemek istedi. Polis, Eğitim Sen’lileri MEB önünden Kızılay yönüne doğru itti.

Müdahale sırasında biber gazı kullandı.

Müdahale sonrası açıklama yapan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Gözaltında olan arkadaşlarımızın can güvenliğinden emin olmak ve bir an önce serbest bırakılmalarını istiyoruz" dedi.

Basın açıklamasına izin verilmemesine tepki gösteren Irmak, şöyle konuştu:

"Bu barikatlar tarikat yurtlarında çocuklara cinsel istismarda bulunanlara, beşli çetelere kurulmuyor. Yapacağımız iş kolaydı. Bizi sabahtan beri yoruyorsunuz. Bizi kandırdınız. 'Yasa, yasa' dediniz. Biz o yasaları sizden daha iyi biliyoruz. Uyguladığınız faşizm. Arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar Milli Egemenlik Parkı'nda nöbete devam ediyoruz.”

Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
9 Temmuz 2024

(RT)

Eğitim Sen
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