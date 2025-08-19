Meclis önünde 'beyaz Toros' yakıldı

Ankara’da, bugün, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bahçesi önüne gelen bir kişi, Çankaya Kapısı civarında “beyaz Toros”unu ateşe verdi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, araç yanarken birçok kez “Allah’ın adaletini istiyorum” diye bağıran kişi, Meclis ve Adalet Bakanlığı önünde bulunan polisler tarafından gözaltına alınarak Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“Beyaz Toroslar”, 1990’lı yıllarda Kürt kentlerinde JİTEM tarafından gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybettirmelerde kullanıldığı için bu dönemin sembollerinden biri olarak biliniyor.

Öte yandan, bugün, Kürt sorununun demokratik çözümü kapsamında Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda çatışmalı süreçlerde yaşamını yitirenlerin yakınları dinlenecek.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından yaptığı açıklamada aracı yakan kişinin gözaltına alındığını, psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve çok sayıda suç kaydının olduğunu açıkladı:

“19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır.”

İçişleri Bakanlığı da Emniyet’in açıklamasına ek olarak “Yapılan incelemede şahsın Mersin’de ikamet ettiği, hurdacılık yaptığı, üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve ‘Hurda Araç Teşviki’yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı belirlenmiştir,” dedi. (TY)