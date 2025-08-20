Meclis önünde "beyaz Toros" yakan kişi tutuklandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde dün sabah saatlerinde beyaz renkli Toros marka aracını ateşe veren M.E.F. tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Çankaya’da TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı karşısında meydana geldi. 33 FC 312 plakalı aracını ateşe veren şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklama şöyle:

“Şüpheli M.E.F. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ağustos 2025 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”

“Beyaz Toroslar”, 1990’lı yıllarda Kürt kentlerinde JİTEM tarafından gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybettirmelerde kullanıldığı için bu dönemin sembollerinden biri olarak biliniyor.

