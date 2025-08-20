ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 20 Ağustos 2025 12:49
 ~ Son Güncelleme: 20 Ağustos 2025 13:02
1 dk Okuma

Meclis önünde "beyaz Toros" yakan kişi tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Meclis önünde "beyaz Toros" yakan kişi tutuklandı
Fotoğraf: MA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde dün sabah saatlerinde beyaz renkli Toros marka aracını ateşe veren M.E.F. tutuklandı.

Olay, 19 Ağustos günü saat 09.00 sıralarında Çankaya’da TBMM önünde, İçişleri Bakanlığı karşısında meydana geldi. 33 FC 312 plakalı aracını ateşe veren şüpheli kısa sürede gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüpheli hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklama şöyle:

“Şüpheli M.E.F. hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, sevk edildiği Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 Ağustos 2025 tarihinde tutuklama kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.”

“Beyaz Toroslar”, 1990’lı yıllarda Kürt kentlerinde JİTEM tarafından gerçekleştirilen faili meçhul cinayetler ve zorla kaybettirmelerde kullanıldığı için bu dönemin sembollerinden biri olarak biliniyor.
19 Ağustos 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
beyaz toros 1990'lar Meclis Kürt sorunu
