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Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2024 15:46
 ~ Son Güncelleme: 13 Ağustos 2024 16:14
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Meclis olağanüstü toplanıyor: Gündem Can Atalay

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’i 16 Ağustos Cuma günü olağanüstü toplantıya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis olağanüstü toplanıyor: Gündem Can Atalay

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'yok hükmünde' kararının ardından muhalefet partileri Meclis’in olağanüstü toplanması için Meclis Başkanlığına başvurdu.

Meclis Başkanlığından dün (12 Ağustos) sözlü yapılan olağanüstü toplantı çağrısının ardından bugün (13 Ağustos) yazılı açıklama yapıldı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş, yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine; TBMM Genel Kurulu'nu, Anayasa'nın 93. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 7. maddeleri gereğince, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 14.00'te toplantıya çağırmıştır” denildi.

Meclis Can Atalay için toplanıyor
Meclis Can Atalay için toplanıyor
12 Ağustos 2024

AYM, 'yok hükmünde' dedi

Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos gece ayrısı Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar verdi.

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.

Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

(RT)

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