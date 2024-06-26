CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında Türkiye'de yakalanan uluslararası çete liderlerinin listesini açtı.

20,5 metre uzunluğundaki liste için Akay’a CHP Urfa Milletvekili Mahmur Tanal yardım etti. Tanal listeyi kürsüden milletvekillerinin oturduğu sıralara kadar götürdü.

Meclis kürsüsüne sığmadı: CHP'den 20 metrelik çete liderleri listesi https://t.co/6yDEVw1TjV pic.twitter.com/JewtQ0MRnE — bianet (@bianet_org) June 26, 2024

Akay, Genel Kurul’da görüşmeleri devam eden Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin söz aldı.

Teklifin ana komisyona gelmeden önce tali komisyonlarda görüşülmesi gerektiğini söyledi. Teklifte Anayasa’ya aykırılıklar da olduğunu belirten Akay, bu konuda da bir inceleme yapılması gerektiğini ifade etti. Ardından da kanunun niçin önemli olduğunu anlatmak için veriler paylaştı.

Akay ardından konuyu Türkiye’nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı için 2021’de gri listeye alınışına getirdi. Kanun teklifinin kanunlaşmasının gri liste açısından önem arz ettiğini söyledi ve şöyle konuştu:

Gri listeden çıkmamız için 40 kriterden kalan bir kriter kripto para piyasalarıyla ilgili düzenleme. Bu kanun teklifi TBMM’den geçtikten sonra 28 Haziran’daki toplantıda gri listeden çıkmayı umuyoruz. Ben daha önce yine bu kürsüden, Aralık’ta ayı içerisinde bir liste paylaşmıştım. Uluslararası suç örgütleriyle ilgili, kırmızı bültenle aranan suç örgütleri, uyuşturucu baronları, çetelerle ilgili bir listeydi. O listeyi paylaştığımda 4,5 metreydi. Şimdi, yaklaşık 20 metrelik bir liste bu, yırtılsın da istemiyorum. Şöyle bir liste yani bu, İçişleri Bakanlığımızın, emniyet güçlerimizin, güvenlik güçlerimizin nasıl güzel çalıştığını da gösterir bir liste bir taraftan tabi. Bu suç örgütleri, uyuşturucu baronları yakalanmışlar, ülkemizde cirit atıyorlardı, kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama diğer taraftan da burada yakalanan kişilerle ilgili çeşitli yasal takip önemli. Cezalandırılmaları ve yurt içindeki bağlantılarının kimler olduğu da önemli. Takipçisi olacağız.

(HA)