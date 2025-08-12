Meclis komisyonunun 3'üncü toplantısı: Kararların oybirliğiyle alınması önemli

Barış ve Demokratik Toplum Süreci kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" üçüncü toplantısı için Tören Salonu'nda bir araya geldi. Toplantıda, komisyonun çalışmalarına ilişkin yol haritası değerlendirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun amacına uygun bir şekilde çalıştığını söyledi.

Fotoğraf: AA

Kurtulmuş, komisyonun ikinci toplantısının basına kapalı gerçekleşmesine ilişkin şöyle konuştu:

"Herkes, farklı açılardan baksalar bile katkılarını ortaya koymayı başardı. Dolayısıyla komisyonumuzun ruhuna uygun bir şekilde buradaki görüşmeler açık bir şekilde gerçekleşti. Ancak geçtiğimiz toplantıda bildiğimiz gibi işin niteliği gereği, Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli İstihbarat Başkanı'nın komisyon üyelerimizi bilgilendirme toplantısı doğal olarak kapalı bir şekilde gerçekleşti. Toplantıdan sonra birçok arkadaşımız da toplantının niçin kapalı gerçekleştirildiğini daha iyi anladıklarını ifade ettiler."

Demokratikleşme adımları

Komisyon üyelerinin uyumlu ve sonuç almak için iyi niyetli çaba ortaya koyduğunu söyleyen Kurtulmuş, parti temsilcilerine teşekkür etti.

Kurtulmuş, komisyonun en önemli görevlerine ilişkin "Silah bırakma ile birlikte ortaya çıkan süreçte gerçekleşecek adımların millet adına takip edilmesi, gerekli düzenlemelerin gerçekleşmesi ve bu çerçevede Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde demokratikleşme ile ilgili adımların konuşulmasıdır" açıklamasını yaptı.

"Kararların oybirliğiyle alınması önemli"

Kurtulmuş, komisyonun işleyişine ilişkin devamında şunları söyledi:

"Komisyonumuz samimidir. Komisyon kendi gündemine hakimdir ve aldığı kararlarla yoluna devam etmektedir. İlk iki toplantıda alınan kararların oybirliği ile alınmış olması kayda değerdir. Böylesine tarihi bir dönemeçte atılan bu adımların bundan sonra da yine ortaklaşa, mümkün olan en büyük ittifak ile ortaya çıkması en büyük arzumuzdur. Toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi, millî birlik ve kardeşliğimizin pekiştirilmesi, özgürlük, demokrasi ve hukuk devleti alanında çalışmalar yapmak amacıyla Meclis bünyesinde mümkün olan en geniş temsil oranı sağlanarak, aynı zamanda siyasi parti gruplarının Meclis'teki üye sayıları göz önünde bulundurularak, acil temsil ilkesi gereği 51 üyeden oluşan komisyonun kurulmasına karar verilmiştir.

Üç üyelik paylaştırıldı

Başkanlığımızca bu karar ortaya konulduktan sonra buna göre öncelikle grubu bulunmayan siyasi partilere birer üye verilmiştir. İYİ Parti, komisyona üye vermeyeceğine dair yazı gönderdi. Bir kez yapılan görüşmede, komisyona üye vermeyecekleri kesin bir şekilde anlaşılmıştır. Bunun üzerine, siyasi parti grupları ile yapılan istişare sonrasında boş bulunan 3 üyeliğin, siyasi parti gruplarının mevcut üye oranlarına göre dağıtılmasına karar verilmiştir. Yapılan hesaplama sonrasında AKP, CHP ve DEM Parti'ye birer ilave üye düşmüştür. Bu üyeliklerin tamamlanması için yapılan yazışmalar sonrasında isimler bildirilmiş ve çalışmalarına başlamışlardır. Sizlere dağıtılan gündemlerde belirtildiği üzere bugünkü toplantımızın ana gündemi üyelerin komisyon çalışmalarına dair önerilerini tek tek dinlemek olacaktır."

(AB)