“Meclis komisyonu ve anayasa konuları ele alındı”

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile beraberindeki heyet, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yle görüştü.

Bahçeli’nin Meclis’teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları’nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Bahçeli ise Meclis’ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nın ardından çalışmalarına Meclis’te devam edeceğini belirtti.

“Görüşme yapıcı bir atmosferde gerçekleşti”

DEM Parti’den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ve bölgede yaşanan gelişmelere ilişkin kapsamlı fikir alışverişinde bulunulan görüşmenin ‘son derece yapıcı bir atmosferde’ gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ sonrasındaki gelişmelerin, Türkiye’nin demokratikleşme sürecinin, DEM Parti İmralı Heyeti’nin PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşme ile örgütün 12 Mayıs’ta açıkladığı kongre kararlarının ele alındığı kaydedildi.

PKK ‘fesih’ kararını açıkladı

AKP heyetiyle görüşme yapılacak

DEM Parti, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Sürecin ilerlemesi için atılması gereken adımlar, Meclis’in üstleneceği rol, yeni yargı paketi, Meclis’te kurulması beklenen komisyon ve anayasa gibi konular ele alındı. Bahçeli’nin de çağrısını yaptığı TBMM bünyesinde tam yetkili bir komisyonun oluşturulmasının ve siyasi partilerin bu sürece aktif şekilde dahil olmasını sağlayacak bir yöntem benimsenmesinin kritik öneme sahip olduğu vurgulandı.”

Açıklamanın sonunda, DEM Parti heyetinin yarın (28 Mayıs) TBMM’de AKP heyetiyle bir araya geleceği belirtildi.

(VC)