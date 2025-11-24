Meclis Komisyonu heyeti İmralı’dan döndü

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, İmralı’da feshedilen PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşme sonrası adadan döndü.

MA'nın aktardığına göre, heyetin açıklama yapması bekleniyor.

Tutanaklar Meclis'e getirilecek

Meclis Komisyonu ile Abdullah Öcalan’ın yaptığı görüşmenin tamamı tutanak altına alınacak. Tutanağın görüşme heyeti tarafından Meclis ve Komisyon Başkanı Numan Kurtulmuş’a sunulacak. Kurtulmuş da tutanakları 51 milletvekilinden oluşan komisyona getirecek. Komisyonun toplantı gündemine getirilecek olan tutanakların, komisyon üyeleri tarafından değerlendirilmesi bekleniyor.

10 yıl kapalı tutulacak

Yapılacak görüşmede komisyon heyeti, Abdullah Öcalan’ı dinleyecek. Görüşmenin tutanakları 10 yıl boyunca kapalı tutulacak. Görüşmede, Abdullah Öcalan’ın PKK’nin çıkış nedenleri, Türk-Kürt ittifakı, barış girişimleri ve çözüm önerileri ile yasa yapım süreci ile ilgili görüşlerini aktarması bekleniyor.

Yıldız'dan 'anahtar-kilit' mesajı

İmralı Heyeti Üyesi MHP'li Yıldız yaptığı paylaşımda "Bizleri hayra anahtar, şerre kilit eyle Allah’ım" ifadelerini kullandı.

Oy çokluğuyla karar alındı

Komisyon uzun bir süre İmralı’ya gidilip gidilmeme tartışmasını 18. toplantısında sonlandırdı ve 21 Kasım’da yapılan oylamada oy çokluğu ile komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesi yönünde karar çıktı.

Yapılan oylamada, DEM Parti, AKP, MHP, EMEP ve TİP komisyonun Abdullah Öcalan ile görüşmesine "evet" oyu verdi.



CHP, İmralı’ya gidecek heyete üye vermezken, toplantıyı terk ederek oylamaya katılmadı. CHP’nin ardından Yeni Yol Grubu da İmralı’ya gidecek heyete üye vermekten vazgeçtiğini açıkladı.

(AB)