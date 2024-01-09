Meclis'in Atalay için toplanması talebine AKP'den ret

Muhalefet partilerinin, cezaevindeki Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay için Meclis’in olağanüstü toplanmasına dair yaptığı başvuru kabul edilmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Anayasa Mahkemesi’nin Atalay hakkında verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması üzerine geçtiğimiz hafta TBMM başkanlığına "olağanüstü toplanma ve genel görüşme yapılması" için başvuruda bulundu.

CHP, Meclis'in olağanüstü toplanması için başvuru yaptı

Dilekçeye, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TİP, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti de imza verdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre; Meclis Başkanlığı’ndan yanıt gelmemesi üzerine CHP’liler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a yanıt verilmemesinin nedenini sordu.

Kurtulmuş, partililere “Meclis’in şu an resmi olarak tatilde olmadığı bu nedenle usulen olağanüstü toplantı talebinde bulunmanın ve talebin teknik olarak karşılanmasının mümkün olmadığı” yönünde bilgi verdi.

Ancak muhalefet partililerin talebine ilişkin herhangi bir yazılı yanıtın verilmediği öğrenildi.

Konuya ilişkin Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.

Kaya, 150 milletvekilinin imzası ile başvurunun yapıldığını ve ancak bu başvurunun AKP tarafından yok sayıldığını ve hukuki olmadığını söyledi. “Eyy Ak Parti hukuku bu kader itibarsız hale getirmeyin. Helvadan yaptığınız adaleti acıkınca yemeyin!” dedi.

"YARGITAY TÜMDEN ANAYASAYI TANIMIYOR" DEM Parti Sözcüsü Doğan: "Sınır tanımaz bir hukuksuzluk ve adaletsizlik dönemine girdik"

AYM'nin ikinci ihlal kararında ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi Genel Kurul üyeleri, 21 Aralık 2023'te yaptığı ikinci toplantıda, Atalay'ın, Anayasa'nın 67. maddesinde güvence altına alınan "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı" ve Anayasa'nın 19. maddesinde güvence altına alınan "kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine” oyçokluğuyla, kararın 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine ve ihlalin giderilmesine ilişkin karara ise oybirliğiyle hükmetti.

AYM, 27 Aralık 2023'te açıkladığı gerekçeli kararda ise "mahkemelerin, Anayasa’nın hükümlerini göz ardı ettikleri ve açıkça aykırı davrandıklarını" belirtti.

Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının “tavsiye niteliğinde olmadığı” vurgulanan gerekçede, "Yargıtay'ın ‘Anayasa Mahkemesi kararına uyulmaması' ifadesi "Türk hukukunda bulunmayan bir karar" olarak değerlendirildi.

AYM'nin ihlal kararını gönderdiğini 13. Ağır Ceza Mahkemesi de saatler süren toplantının ardından "ihlalin kendisinden kaynaklanmadığını" ileri sürerek dosyayı ikinci kez Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise 3 Ocak günü açıkladığı kararında "Atalay hakkında Anayasa Mahkemesince verilen ikinci ihlal kararının hukuki değeri olmadığını ve Anayasa'nın 153/6. Maddesi kapsamında uygulanabilecek bir kararın var olmadığını" belirtti. Kararın uyulmamasına hükmetti.

Daire'nin bu kararının ardından yargıda kriz tartışmaları yeniden başladı.

İYİ Parti Can Atalay mitingine katılmayacak

(RT)