Meclis Genel Kurulu’nda 2026 bütçesinin 15 maddesi kabul edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin 15 maddesi kabul edildi. Bütçe görüşmelerinde iktidar ve muhalefet partileri arasında ekonomi, emek politikaları, yatırım stratejileri ve geçmişte yaşanan katliamlarla yüzleşme konuları öne çıktı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan’ın yönettiği birleşimde, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bütçe maddeleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Maddelerin kabul edilmesinin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milletvekillerinin yönelttiği soruları yanıtladı.

Bakan Kacır, AKP iktidarları döneminde esnaf sayısında artış yaşandığını savunarak, 766 bin esnaf ve sanatkâra sağlanan Hazine destekli kredi bakiyesinin 289 milyar liraya ulaştığını söyledi. Bu kredilerin faizinin yüzde 50’sinin devlet tarafından karşılandığını belirten Kacır, yalnızca 2025 yılı için 60 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti.

Vergi dairelerinin kapatıldığı yönündeki eleştirilere de yanıt veren Kacır, muhasebe hizmetlerinde merkezileşmeye gidildiğini, kapatılan mal müdürlüklerinin yerine yeni vergi daireleri ve şubelerin açıldığını dile getirdi. Vergi dairesi sayısının 481’den 840’a çıkarıldığını aktardı.

Organize sanayi bölgelerine yönelik düzenlemelere de değinen Kacır, atıl durumdaki alanların üretime kazandırılması amacıyla süre uzatımlarının sağlandığını belirtti. Bu kapsamda elde edilecek harç gelirleriyle sanayi ve teknoloji kolejleri kurulacağını söyledi.

BirGün'ün derlemesine göre, muhalefet cephesinden ise bütçeye yönelik eleştiriler dikkat çekti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, üretim ve teknoloji yatırımlarının yetersiz olduğunu savunarak, sıcak para girişleri yerine uzun vadeli ve katma değerli yatırımlara öncelik verilmesi gerektiğini dile getirdi. Çömez, Türkiye’nin yüksek teknoloji ihracatının sınırlı kaldığına dikkat çekti.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun günümüz koşullarına yanıt vermediğini belirterek, kamu personel rejiminde kapsamlı bir reforma ihtiyaç olduğunu vurguladı.

DEM Parti ve CHP’den 19 Aralık vurgusu

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, 19 Aralık tarihinin Türkiye tarihinde katliamlarla anıldığını hatırlattı ve Maraş Katliamı, Hayata Dönüş Operasyonu ve Taybet Ana’nın öldürülmesine dikkat çekti. Temelli, “İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zaman aşımı olmaz” diyerek bu olayların aydınlatılması çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Maraş Katliamı’nın gerektiği biçimde aydınlatılmadığını belirterek, geçmişle yüzleşilmemesinin benzer acıların yaşanmasına zemin hazırladığını söyledi. Emir, hem katliamları hem de Ergenekon kumpasları sürecinde yaşamını yitirenleri andı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün ise 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin oylanmamış maddelerinin görüşülmesi bekleniyor.

