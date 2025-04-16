Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda devam eden tedavisi nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara verildi.

Kararı duyuran AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Ortak bir kararla meclisin bugün ve yarın çalışmaması kararı alındı. Bugünler dayanışma günleri. Yapabileceğimiz ne varsa gösterebileceğimiz günler" dedi.

Dün gece (15 Nisan) geçirdiği kalp krizi nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yaklaşık 12 saat ameliyatta kalan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor.

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor

(RT)