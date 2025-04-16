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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 15:01
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 15:12
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Meclis Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda tedavisi devam ederken Genel Kurul çalışmalarına iki gün ara verdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Meclis Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara
*Fotoğraf: AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakımda devam eden tedavisi nedeniyle Meclis Genel Kurulu çalışmalarına iki gün ara verildi.

Kararı duyuran AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, “Ortak bir kararla meclisin bugün ve yarın çalışmaması kararı alındı. Bugünler dayanışma günleri. Yapabileceğimiz ne varsa gösterebileceğimiz günler" dedi.

Dün gece (15 Nisan) geçirdiği kalp krizi nedeniyle Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılan ve yaklaşık 12 saat ameliyatta kalan Sırrı Süreyya Önder'in hayati riski devam ediyor.

Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor
Hastane: Sırrı Süreyya Önder’in hayati tehlikesi devam ediyor
16 Nisan 2025

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder
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