Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen ve bugün Genel Kurul’da görüşülecek olan Öğretmenlik Mesleği Kanun (ÖMK) teklifine karşı eylem yapan öğretmenlere polis müdahale etti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmenlik Meslek Kanun teklifine karşı Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya geldi.

Eğitim emekçileri “Tarikata değil eğitime bütçe”, “Tayyip’in öğretmeni olmayacağız”, “Öğretmen düşmanı ÖMK’ye hayır” sloganları ile yürüyüşe geçti. Öğretmenler, Meclis önüne yürümek isteyince çok sayıda polis MEB önünde barikat kurdu.

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Öğretmenler ÖMK'ye karşı ayakta

Evrensel’in haberine göre; eğitimcilerin barikatın açılması ısrarı üzerine polis eğitim müdahale etti. Müdahale sırasında bir kadın gazeteci ayağından yaralandı.

Eyleme DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak, KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, TÜM-BEL SEN MYK üyesi Bülent Türkmen, Tarım Orkam Sen MYK üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK üyeleri ile Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın destek veriyor.

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(RT)