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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 15:24
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 15:31
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Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı MEB önünden Meclis’e yürümek isteyen Eğitim Sen üyesi eğitim emekçilerine polis müdahale etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Meclis'e yürümek isteyen öğretmenlere polis müdahalesi
*Fotoğraflar: Evrensel/Kübra Kırımlı

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edilen ve bugün Genel Kurul’da görüşülecek olan Öğretmenlik Mesleği Kanun (ÖMK) teklifine karşı eylem yapan öğretmenlere polis müdahale etti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Öğretmenlik Meslek Kanun teklifine karşı  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde bir araya geldi.

Eğitim emekçileri  “Tarikata değil eğitime bütçe”, “Tayyip’in öğretmeni olmayacağız”,  “Öğretmen düşmanı ÖMK’ye hayır” sloganları ile yürüyüşe geçti. Öğretmenler, Meclis önüne yürümek isteyince çok sayıda polis MEB önünde barikat kurdu.

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Evrensel’in haberine göre; eğitimcilerin barikatın açılması ısrarı üzerine polis eğitim müdahale etti. Müdahale sırasında bir kadın gazeteci ayağından yaralandı.

Eyleme DEM Parti Milletvekili Özgül Saki, TİP Milletvekili Ahmet Şık, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Eş Başkanı Ayfer Koçak, KESK Genel Sekreteri Sevgi Yılmaz, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başer, TÜM-BEL SEN MYK üyesi Bülent Türkmen, Tarım Orkam Sen MYK üyeleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK üyeleri ile Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın destek veriyor.

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(RT)

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