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Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2024 15:54
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2024 15:56
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Meclis Can Atalay için toplanıyor

TBMM Başkanlığı, siyasi partileri milletvekilliği düşürülen Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Meclis Can Atalay için toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili Anayasa Mahkemesinin (AYM) 'yok hükmünde' kararının ardından muhalefetin olağanüstü toplanma çağrısına yanıt verdi.

TBMM Başkanlığı, siyasi partileri milletvekilliği düşürülen Atalay için 16 Ağustos Cuma günü saat 15.00’te toplantıya çağırdı.

Toplantı çağrısı, sözlü olarak yapıldı.

Toplantıda Atalay hakkındaki AYM kararının okunması halinde, vekilliğinin iade edilmesi sürecinin başlaması gerekiyor.

AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
AYM: Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi “yok hükmünde”
1 Ağustos 2024

AYM, 'yok hükmünde' dedi

Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos gece ayrısı Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.

Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar verdi.

Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.

Karar, eski AYM Başkanı Zühtü Arslan ve eski üye Muhammed Emin Kuz'un da yer aldığı 4'e karşı 10 üyenin oyuyla oyçokluğuyla alındı.

Kurtulmuş, Baş'a randevu verdi: Can Atalay görüşülecek
Kurtulmuş, Baş'a randevu verdi: Can Atalay görüşülecek
7 Ağustos 2024

(RT)

can atalay AYM Meclis
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