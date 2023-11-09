Meclis Başkanvekili Önder'den Atalay açıklaması: Kararı okumayacağım

Hakların Eşitlik ve Demokratik Partisi (HEDEP) Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği kararın Meclis’e gelmesi halinde okumayacağını açıkladı.

Önder, Meclis Başkanlığı’na gönderdiği yazıda şunları söyledi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına;

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki AYM kararını uygulamayıp, üzerine bir de TBMM’ye ‘hükmü okutup, vekilliği düşürün’ şeklindeki hukuk dışı yaklaşımını, anayasal düzene dönük bir darbe girişimi olarak değerlendiriyorum.

Sayın Başkan,

Halk iradesine, Anayasaya ve hukuka karşı geliştirilen bu fütursuzluk, başta siz olmak üzere bütün Meclis tarafından yok hükmünde sayılıp hak ettiği cevabı almalıdır.

Bu itibarla, anılan hüküm Meclis Genel Kurulunda okutulmayıp iade edilmelidir.

Aksi halde, kendi nöbetimde bunu okutmayı kabul etmeyeceğimi bildirmek isterim.

Bunun Anayasaya, evrensel hukuk ilkelerine ve ettiğim görev yeminine en uygun tutum olduğunu düşünüyorum.

Saygılarımla.