Meclis Başkanı Kurtulmuş, HEDEP’i ziyaret etti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Meclis Grubu’nu ziyaret etti.

Meclis Başkanı seçilmesi akabinde kendisini ziyaret eden parti yetkililerine iade-i ziyarette bulunan Kurtulmuş’u, HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan karşıladı.

Bakırhan’a partinin Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ile Kars Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit eşlik etti.

Bakırhan ile Kurtulmuş, basın mensuplarına fotoğraf verilmesi sonrasında toplantıya basına kapalı olarak devam etti.

Kurtulmuş: Yeni dönemin hayırlı olması için dileklerimizi ilettik

Sonrasında HEDEP Eş Genel Başkanı Bakırhan ile ortak açıklama yapan Kurtulmuş, daha önce siyasi partilere yaptığı ziyaretleri hatırlattı. Yaptığı ziyaretin de iade-i ziyaret olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, şöyle dedi:

“Bu vesileyle yeni dönemde de Meclis'teki çalışmalarda özellikle Meclis’in siyasi partiler arasındaki iklimin yumuşatılması, işlerin daha sağlıklı ortamda yapılabilmesi için önümüzdeki dönemde inşallah güzel çalışma imkanı olduğu bir Meclis olur."

"Önümüzdeki haftadan itibaren Meclis’in en önemli fonksiyonlarından birisi olan bütçe yapma yetkisini kullanacağı bütçe görüşmeleri başlayacak. Nihayetinde esas itibariyle bu ziyaret iade-i ziyarettir. Yeni dönemin hayırlı olması için HEDEP grubuna da temennilerimizi, dileklerimizi ilettik. Ayrıca Tuncer beyin de yeni dönemde Eş Genel Başkan seçilmesi dolasıyla tebriklerimi ifade ettim."

Bakırhan'dan diyalog çağrısı

Bakırhan, Kurtulmuş’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, şöyle dedi:

“Biz kendilerini ziyaret etmiştik. Kongremiz olmuştu, bize başarılar diledi. Kendileri de iade-i ziyarette bulundu. Verimli, güzel bir görüşme oldu. Kendilerinin söylediği gibi yeni dönemde Meclis’in daha hoşgörülü, diyalog içinde olacağı bir süreç olmasını biz de talep ediyoruz."

Kurtulmuş, ziyaretleri kapsamında daha önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, SAADET Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ ile bir araya gelmişti.

(EMK)