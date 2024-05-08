Meclis Araştırma Komisyonu, İliç’te incelemelere başladı

Erzincan'da incelemelerine başlayan TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu, dün İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplantı yaptı.

Komisyon Başkanı ve AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, toplantı sonrası heyet adına yaptığı açıklamada, 13 Şubat'ta meydana gelen liç kayması sonrası bölgede şu ana kadar yapılan ölçümler sonucunda hava, su ve toprakta olumsuz bir durumun tespit edilmediğini söyledi.

AA’nın haberine göre, konuyla ilgili bazı kurumları ve bilim insanlarını da dinlediklerini ifade eden Uslu, "Bundan sonra da dinlemeye devam edeceğiz. 4 üniversiteden 10'a yakın bilim insanımız burada. Şu ana kadar yapılan ölçümlerde olumsuz etki gözlenmemiştir" dedi.

“İhmal süreçlerini araştıracağız”

Komisyonun tüm iddiaları araştıracağını belirten Uslu, "Bir kaza var, bu kazadaki ihmal süreçlerini sonuna kadar araştıracağız. Herkesi, her çevreyi, her noktayı dinleyeceğiz, şüphelerin tamamının giderilmesi ile ilgili rapor hazırlayacağız. Raporumuz hem teknik hem bilimsel olacak" diye konuştu.

Bölgedeki kuş ölümleri

Uslu, bölgedeki kuş ölümleriyle ilgili çıkan her haberin ilgili kurumlarca araştırıldığını da anlattı.

Toprak kaymasının çevresel etkilerine değinen Uslu, şunları kaydetti:

"Çokça tartışılan bir konu var. Kaza sonrası çevresel etkiler konusu. Şu ana kadar kamu kurumlarımızdan, valiliğimizden, ilgili bakanlıklarımızdan aldığımız bilgiye göre, bu kazanın çevresel etkileri anlamında olumsuz bir duruma rastlanmadığını görüyoruz ancak kurumlarımız yine teyakkuz halinde. Gerekli çalışma ve ölçümleri yapıyorlar. Bundan sonra ortaya çıkabilecek olan çevresel etkilerin sonuçlarını düzenleyebilmek, çevresel etkileri azaltmak ve yok etmek için de çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalardan bir tanesi Devlet ve Su İşlerinin yaptığı çalışmaydı. Bu çalışmayla ilgili de Ankara'dan bilgi aldık. Bugün de yerinde göreceğiz."

Komisyon üyeleri, İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği altın madeninde çalışan işçileri de dinleyecek.

(AS)