MEBYA-DER ve DEM Parti öncülüğünde anma: "Mirasa sahip çıkacağız"

MEBYA-DER öncülüğünde İstanbul’un Esenyurt, Bağcılar, Maltepe, Fatih ve Sultanbeyli ilçelerinde, Kürt özgürlük mücadelesinde yaşamını yitirenler için anma yapıldı.

DEM Parti ilçe binalarında düzenlenen anmalara ailelerin yanı sıra çok sayıda yurttaş, parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Salona "Şehîd namirin" pankartları ve yaşamını yitirenlerin fotoğrafları asılırken; programlar saygı duruşu, sinevizyon gösterimleri ve başsağlığı mesajlarıyla devam etti.

Mezopotamya Ajansı’ndaki habere göre, Esenyurt’taki programda konuşan DEM Parti İstanbul Eşbaşkanı Arife Çınar ve yaşamını yitiren Yusuf Keskin’in annesi Hanım Keskin, onurlu bir yaşam mücadelesinin önemine değindi. Çınar, yürütülen mücadelenin Kürt halkının bu topraklardaki varlığını ve statüsünü güçlendirdiğini vurgularken; Hanım Keskin ise acılarının büyüklüğüne rağmen yoldaşların mirasına sahip çıkacaklarını ifade etti.

Bağcılar ve Fatih ilçelerindeki taziyelerde de benzer şekilde yoğun kitlesel katılım sağlandı. Bağcılar’daki anmada konuşan TJA aktivisti Sebahat Tuncel, yaşamını yitirenlerin bıraktığı değerlere sahip çıkmanın en anlamlı yanıt olacağını belirtti.

Fatih’te düzenlenen programda ise MEBYA-DER adına Alaettin Altıntaş ve TJA aktivisti Ayşe Aksoy söz alarak mücadele kararlılığını vurguladı; anma etkinliği okunan mevlid ve ziyaretlerle gün boyu sürdü.

Maltepe ve Sultanbeyli’deki programlarda da birlik ve dayanışma mesajları öne çıktı. Maltepe’de DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki katılan ailelere başsağlığı dilerken; Sultanbeyli’de salona sığmayan kalabalığa hitap eden DEM Parti Milletvekili Cengiz Çiçek, eşitlik ve özgürlük mücadelesinin tarihsel bir sorumluluk olarak kararlılıkla devam edeceğini dile getirdi.

(EMK)