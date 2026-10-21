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YT: Yayın Tarihi: 21.10.2026 12:54 21 Ekim 2026 12:54
 ~  SG: Son Güncelleme: 21.10.2026 12:57 21 Ekim 2026 12:57
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MEB’in “ortak sınav” düzenlemesine dava açıldı

Eğitim-İş, MEB’in Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında öğretmenlerin soru hazırlama yetkisini sınırlayan ve sınav sonuçlarının soru bazında e-Okul’a girilmesini öngören düzenlemelerine karşı Danıştay’a başvurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB’in “ortak sınav” düzenlemesine dava açıldı
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2026-2027 eğitim öğretim yılında uygulamaya koyduğu Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ne (OYSS) yönelik itirazlar sürüyor.

Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) OYSS Uygulama Kılavuzu’ndaki bazı düzenlemelerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay’da dava açtı.

Sendika, okul zümrelerinin hazırlayabileceği soruların ikiyle sınırlandırılmasına, diğer soruların merkezi soru havuzundan seçilmesine ve sınav sonuçlarının soru bazında e-Okul’a girilmesi zorunluluğuna itiraz etti.

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Eğitim-İş’e göre düzenleme, öğrencilerin düzeyini ve ihtiyaçlarını bilen öğretmenin ölçme ve değerlendirme sürecindeki yetkisini daraltıyor. Sendika ayrıca soru bazında puan girişinin, özellikle öğrenci sayısının yüksek olduğu okullarda öğretmenlerin iş yükünü artıracağını belirtti.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) da merkezi soru havuzunun zorunlu değil, öğretmenlerin ihtiyaç halinde başvurabileceği bir kaynak olması gerektiğini açıkladı.

Sendika, öğretmenlerin öğrencilerin öğrenme düzeyine ve bireysel farklılıklarına göre sınav hazırlama yetkisinin korunmasını istedi. Soru bazında sonuç girişinin de yüzlerce öğrencisi bulunan öğretmenler açısından ek iş yükü yaratacağına dikkat çekti.

Yapay zekâya ilişkin soru işaretleri

MEB, sistem kapsamında yapay zekâ destekli soru hazırlanması ve açık uçlu yanıtların puanlanmasına yönelik çalışmalar da yürütüyor.

Eğitim Sen, yapay zekânın öğrencilerin farklı ifade biçimlerini nasıl değerlendireceğinin, olası değerlendirme hatalarına karşı nasıl itiraz edileceğinin ve öğrenci verilerinin nasıl korunacağının açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Sendika, yapay zekânın öğretmenin değerlendirme yetkisinin yerine geçmemesi gerektiğini kaydetti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Eğitim Sen eğitim iş Ortak Yazılı Sınav Sistemi milli eğitim bakanlığı
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