MEB’e açılan “çocuklara ücretsiz yemek verilsin” davası görüldü

Ekmek ve Gül’ün çağrısıyla Türkiye’nin dört bir yanına yayılan, eğitimin her kademesinde "Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek" talebi güncelliğini koruyor. Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneğinin okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına açtığı davanın ilk duruşması Ankara 3. İdare Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada söz alan Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Elif Sancı, derneğe başvuran kadınların yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Siz de çocuk oldunuz, çocuklarınız vardır; MEB adına gelen avukat da aynı şekilde. Ben aynı zamanda eğitimciyim. Okulda sorduğumuzda kahvaltı yapıp gelen 4 öğrenci var. Bir öğrenci için bir öğün ücretsiz sağlıklı yemeğin ne kadar da önemli olduğunu gösteriyor. Yarım gün süren okullarda, akşam hazırlanan bir yemek ne kadar sağlıklı olabilir?"

"Biz yoksul bir ilçe olan Mamak’taki bir derneğiz. Hazırlanan yemekler diğer güne nasıl kalacağı bir yana sağlıksız yemekler koymak zorunda kalıyor aileler. Makarna, patates kızartması koyuyorlar. Bu çocuklar gelişemiyorlar. Bu pahalılıkta peynir, zeytin, meyvenin olduğu çanta ki bu sağlık bakanlığının önerdiği şekilde, yalnızca 100 lira bir öğün. Kantinde tost ayran 50 lira."



“Usulden reddini talep ediyoruz”

MEB adına konuşan Hukuk Müşaviri Saadet Yıldırım ise derneğin bu davayı açmasının menfaati olduğunu düşünmediğini söyledi, şöyle dedi:

“Bakanlık büyük bir bakanlık. 11. Kalkınma planları doğrultusunda birçok hedef önümüzde. Bu adımlar belli pilot ilde başlayabiliyor. Şanlıurfa, Gaziantep ve Hatay’daki 22 ilçede başlatıldı. Bakanlık bu uygulamada birçok aksaklık yaşandığını gözlemledi.Bir öğün ücretsiz yemeğin verilmesi için nerede depolayacağız. Gıda zehirlenmesi yaşanabiliyor."

"Biz bunu pilot olarak denedik, kimi zorluklarla karşılaştık. Hepsinin planlanması gereken şeyler. Üst düzey ailelerin çocuklarına yemek verilmesinden hoşlanmadıklarını ifade ettiler. Ben bir anne olarak çocuğumun okulda yemesinden hoşlanırım. Bakanlığımız çocuklara dair bazı faaliyetlere başlıyor. Belli başlı programlar ve bütçe var. Usul ve esastan reddini talep ediyoruz”



Mahkeme, kararı 15 gün sonra açıklayacağını duyurdu.

(EMK)