MEB’den ortaokul ve liselerde yeni ortak yazılı sınav sistemi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılında ortaokul ve liselerde uygulanacak yeni Ortak Yazılı Sınav Sistemi’ni duyurdu.

Sistem, birinci dönemdeki ilk yazılı sınavlardan itibaren uygulanacak. MEB, yeni düzenlemeyle ölçme ve değerlendirmede ortak standart oluşturmayı ve öğrencilerin gelişimini daha ayrıntılı takip etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Ortaokullarda 5, 6 ve 7. sınıflar; liselerde ise 9, 10 ve 11. sınıflar sistem kapsamında olacak.

Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce, Türk dili ve edebiyatı, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya ve felsefenin de aralarında bulunduğu 16 branşta ortak yazılı sınav uygulanacak.

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Sorular nasıl hazırlanacak?

Sınavlar, öğretmenlerin yıl başında belirlediği konu-soru dağılım tablolarındaki senaryolara göre hazırlanacak.

Belirlenen öğrenme çıktılarına ilişkin iki soru, zümre öğretmenlerinin ortak kararıyla oluşturulacak. Diğer sorular ise öğretmenlerin belirlediği zorluk seviyelerine göre MEB’in soru havuzundan otomatik olarak seçilecek.

Sorular açık uçlu ve kısa cevaplı olacak.

Bakanlık ayrıca yapay zekâ destekli soru hazırlama ve açık uçlu soruların puanlanmasına yönelik çalışmaların sisteme dahil edilmesini planlıyor.

MEB Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, ölçme ve değerlendirmenin yalnızca eğitim sürecinin sonunda yapılan bir işlem olarak ele alınmadığını söyledi.

Yelkenci, yeni sistemin öğrenci ve öğretmenlerin gelişimini destekleyen bir ölçme-değerlendirme yaklaşımı üzerine kurulduğunu belirtti.

Sınav sonuçlarının öğrenci, sınıf ve şube bazında analiz edilmesi; öğretmen, öğrenci ve velilere öğrencilerin güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerine ilişkin geri bildirim verilmesi planlanıyor.

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Sekiz ülke geneli ortak sınav

MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 6, 7, 9 ve 10. sınıflarda toplam sekiz ülke geneli ortak yazılı sınav yapılacağını daha önce açıklamıştı.

Birinci dönem sınavları 11-12 Kasım 2026 ile 5-6 Ocak 2027’de, ikinci dönem sınavları ise 6-7 Nisan ve 8-9 Haziran 2027’de yapılacak.

Bakanlık, sınav sonuçları üzerinden öğrencilerin toplu listelerinin yayımlanmayacağını ve okul ya da sınıflar arasında karşılaştırmalı sıralamalar oluşturulmayacağını da bildirdi.

(NÖ)