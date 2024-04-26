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Yayın Tarihi: 26 Nisan 2024 16:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Nisan 2024 16:11
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MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek

MEB, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan müfredat taslağını kamuoyuna açtı. Kamuoyu bir hafta süreyle görüş ve önerilerde bulunacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB, yeni müfredatı erişime açtı: Bir hafta görüş bildirilebilecek
*Fotoğraf: AA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), tüm öğretim kademelerindeki zorunlu derslere ait "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" yeni müfredat taslağını  "https://gorusoneri.meb.gov.tr" adresinden kamuoyunun erişimine açtı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni müfredat taslağı için internet sitesi üzerinden bir hafta süreyle görüş bildirilebilecek.

Bir haftalık askı sürecinin ardından “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca son eleştiri, görüş, öneri ve paylaşımlar doğrultusunda revize edilecek ve son şekline ulaşacak.

Yeni müfredat, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda kademeli şekilde uygulanmaya başlanacak.

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, dün (25 Nisan) AA’ya verdiği röportajda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adını taşıyan yeni müfredatla ilgili “Müfredatta  yüzde 35'lik bir seyreltme içerisine girdik” dedi.

Tekin, ülke bazlı karşılaştırma yaptıklarını ve Türkiye’deki müfredatın muadillerinden iki kat daha ağır olduğunu söyledi ve ekledi: “En son toplantımızda baktığımızda, Japonya ve İngiltere ile de kıyasladık ve bizdeki öğrenme çıktıklarının yüzde 50 fazla olduğunu tespit ettik. Bu, bizi çocuklarımıza edindirmek istediğimiz kazanımları sağlıklı edinememeleri sonucuna eriştiriyor."

Tekin yeni müfredatla ilgili şöyle dedi:

"Birinci felsefemiz, eğitim sistemimizin felsefesini bilgiye erişmekten ziyade, beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek ve bu hayallerinin gelişmesine katkıda bulunacak hale getirmek. Dolayısıyla müfredat çalışmalarının ana ekseni bu. Yani özüne, değerlerine bağlı ama dünyadaki örnekleriyle rekabet edebilen çocuklarımızın kendi hayallerini geliştirebileceklerini istiyoruz. Önümüzdeki yüzyılı, 'Türkiye Yüzyılı' haline dönüştürmek için çocuklardan hayal kurabilmelerini arzu ediyoruz. Evrensel, uluslararası modellerden yararlanarak kendi değerlerimizi de sistemin içerisine yerleştirerek özgün bir model üretmeye çaba sarf ettik.”

(RT)

MEB Müfredat
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