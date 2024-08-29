MEB: Yeni dönemde 'Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli' yaygınlaştırılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçen yıl pilot belirlenen 32 okulun 5. sınıflarında başlatılan ‘Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’nin, bu yıl 6. sınıflarda devam ettirileceğini ve ayrıca yeni belirlenen 5. sınıflarda da uygulanacağını açıkladı.

81 ildeki 300 okulda uygulanacak model kapsamında öğrenciler haftalık 40 ders saatinde 14 saat İngilizcenin yanı sıra 2 saat de Almanca dersi alacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılında belirlenen il ve okullarda pilot uygulama olarak uygulanan ‘Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’ 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5. sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmişti. Bu öğrenciler Türkçenin yanı sıra ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini de ağırlıklı olarak almıştı.

Öğretim materyalleri ücretsiz olacak

Model kapsamına dâhil olan öğrenciler, öğretmenler, idareciler ve veliler ile yapılan görüşme ve anket sonuçlarının ardından gelen talepler modelin 300 okula çıkarılmasında etkili olan faktörler arasında yer aldı.

‘Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli’ ile öğrencilerin hedef dile maruz kalma sürelerini etkili ve verimli hâle getirerek yeni bir dil öğrenmede olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) doğrultusunda dört temel dil becerisini kalıcı hâle getirerek dili etkili bir şekilde kullanmaları amaçlanıyor.

Model, öğretim sürecinin 'iletişimsel dil öğretimi' odağında çok dilli öğretim yaklaşımlarını benimseyerek öğrencilerin sadece dil becerisi kazanmasının yanı sıra kültürel farkındalık ve etkili iletişim becerileri geliştirmelerini sağlayan bütünsel bir metodoloji doğrultusunda planlandı.

Ayrıca modele özgü planlanan eğitim öğretim süreci doğrultusunda kullanılacak eğitim öğretim materyalleri öğretmenlere ve öğrencilere ücretsiz temin edilecek.

(VC)