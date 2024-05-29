MEB, Türkiye Maarif Vakfı’na 5,7 milyar TL aktaracak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde yurtdışındaki cemaat okullarının devredilmesi ve öğrencilere burs verilmesi için kurulan Türkiye Maarif Vakfı’na 5 milyar 502 milyon TL aktaracak.

Karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının olduğu kararda “Türkiye Maarif Vakfı’na, Vakfın amaçlarını gerçekleştirmek için yapacağı hizmetlere ilişkin giderlerin karşılanmasına yönelik olarak, 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 5 milyar 702 milyon Türk Lirasına kara kaynak aktarılabilir” denildi.

Bütçe aktarımının amacı ise "Yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul, eğitim kurumu ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi de dâhil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, okul öncesi eğitimden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs vermek, bilimsel araştırma-geliştirme çalışmaları ile yayınlar yapmak ve yeni metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek” olarak sıralandı.

Karar, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 bütçesi 1 trilyon 92 milyar lira.

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(HA)