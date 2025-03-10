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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 09:57
 ~ Son Güncelleme: 10 Mart 2025 18:07
3 dk Okuma

MEB, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersini engelledi: Aile, Türk toplumunun temelidir

Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valisi Davut Gül, Eğitim Sen'in bugün okullarda yapacağı "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" dersine ilişkin açıklama yaptı. MEB, müfredat dışında ders yapılamayacağını iddia ederek, "adli ve idari süreç yürütüleceğini" ifade etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' dersini engelledi: Aile, Türk toplumunun temelidir
*Fotoğraf: csgorselarsiv.org

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İstanbul Valisi Davut Gül, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın (Eğitim Sen) bugün okullarda vereceği "toplumsal cinsiyet eşitliği dersi"ne ilişkin açıklama yaptı.

MEB'in sitesinden yapılan açıklamada, sendikal hakkın kullanımının 'millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle' sınırlandırılabileceği ifade edildi. Adli ve idari soruşturma başlatılacağı duyuruldu. 

Vali Gül ise; "öğretmenlerin derslerde işleyecekleri konuların mevzuat ve müfredat doğrultusunda belirlendiğini" ifade etti ve müfredatta yer almayan içeriklerin derslerde işlenmesinin mümkün olmadığını belirtti. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığının Dinamikleri
PROF. DR. ALEV ÖZKAZANÇ YAZDI
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karşıtlığının Dinamikleri
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MEB'den yapılan çıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Bir eğitim sendikasının, 10 Mart 2025 tarihinde (bugün) okullarımızda, 'Bakanlığımızca hazırlanan müfredat dışında belirlenen konularda ders işleneceği ve dersliklerdeki tahtaların farklı renklere boyanacağı' yönündeki beyanına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Bütün demokratik hukuk devletlerinde olduğu gibi ülkemizde de temel hak ve hürriyetlerin kullanılması konusunda anayasal güvenceler getirilmiştir. Bu minvalde anayasamızın güvence altına aldığı özgürlüklerden biri de sendikal faaliyet özgürlüğüdür.

Öte yandan insan haklarının korunmasına ilişkin bütün uluslararası metinlerde temel hak ve hürriyetler kullanılırken 'başkalarının özgürlüklerini ihlal etmemesi gerektiği', ortak kabul görmüş bir ifadedir.

Bu açıklamalar ışığında sendikal hakların kullanılmasında;

Anayasamızın 12. maddesindeki 'Temel hak ve hürriyetler; kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder' ,

Ailenin ve Çocukların Korunması başlıklı 41. maddesindeki 'Aile, Türk toplumunun temelidir',

Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi başlıklı 42. maddesindeki 'Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz',

Sendika Kurma Hakkı başlıklı 51. maddesindeki bu hakkın kullanılmasının 'millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlak ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebepleriyle' sınırlandırılabileceği,

ilkeleri başta olmak üzere Millî Eğitim Temel Kanunu ile aile hayatını koruma altına alan bütün yasal düzenlemeler göz önünde bulundurulmalıdır.

Eğitim öğretim kurumlarımızda, ilgili mevzuatımızla çerçevesi belirlenerek Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızca onaylanan müfredat dışında herhangi bir konunun ders içeriği olarak belirlenmesi veya okutulması mümkün değildir.

Gerek sendika yetkilileri gerekse okullarımızda görev yapan öğretmenlerimiz, anayasamız başta olmak üzere kanunlarımızla kendilerine verilen yetki ve görevler çerçevesinde hareket etmekle yükümlüdür.

Sendikal haklar, örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık hakkını içermekte olup kamu hizmetlerinin nasıl yürütüleceğinin çerçevesini ise mevzuat belirlemektedir. Ulusal ve uluslararası normlarda sendikal hakların kullanımı, kamu hizmetlerini keyfi biçimde yürütmek anlamına gelmemektedir.

Sendikal hürriyet iddiasıyla yürütülen ötekileştirici, ayrıştırıcı, kamplaştırıcı ve illegal faaliyetlerin 'sendikal özgürlük' kavramını dejenere ettiği ve özüne zarar verdiği de açıktır.

Tüm bu açıklamalar ışığında, sendikal özgürlüklerin kullanıldığı iddiasıyla anayasaya, yasalara ve toplumsal değerlere aykırı davranışlarda bulunarak sendikal faaliyetlerin özüne zarar veren kişi ve kurumların eylem ve açıklamalarına asla müsamaha gösterilmeyecek, gerekli adli ve idari süreçler yürütülecektir."

UN Women: Hiçbir ülkede toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanmadı
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(RT)

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/haber/bursa-valiligi-toplumsal-cinsiyet-esitligi-resim-konulu-etkinligi-iptal-etti-271035
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/haber/ttb-den-toplumsal-cinsiyet-esitligini-destekleme-yonergesi-246775
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/haber/ag-da-toplumsal-cinsiyet-esitligi-kapasite-gelistirme-atolyeleri-yayinda-239315
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