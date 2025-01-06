MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MHP’nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları ile protokol imzaladı.

31 Aralık’ta imzalanan protokole göre; Ülkü Ocakları, MEB’e bağlı tüm okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak. Ayrıca MEB ile Ülkü Ocakları’nın ortak çalışma yürütebilecek.

Türkiye genelinde uygulanacak protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlükleri sürecin denetiminden sorumlu olacak.

Müdürlükler, protokolde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek.

Genel Müdürlüğün yayımladığı metinde, işbirliğinin yaygın eğitim faaliyetlerini kapsadığı ve bu kapsamda genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

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Tarikat ve cemaatlerle de protokoller imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda söz konusu protokollere değinmiş ve “…Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim" demişti.

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(RT)