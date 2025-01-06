ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Ocak 2025 14:14
 ~ Son Güncelleme: 6 Ocak 2025 14:27
2 dk Okuma

MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı

Tarikat ve cemaatlerle imzaladığı protokollerle tartışma yaratan MEB, bu kez MHP'ye bağlı Ülkü Ocakları ile işbirliği yaptı. Protokole göre; Ülkü Ocakları, MEB’e bağlı tüm okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı
*Fotoğraf: MEB

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, MHP’nin gençlik teşkilatı Ülkü Ocakları ile protokol imzaladı.

31 Aralık’ta imzalanan protokole göre; Ülkü Ocakları, MEB’e bağlı tüm okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak. Ayrıca MEB ile Ülkü Ocakları’nın ortak çalışma yürütebilecek.

Türkiye genelinde uygulanacak protokol kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlükleri sürecin denetiminden sorumlu olacak.

Müdürlükler, protokolde belirtilen hususların yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecek.

Genel Müdürlüğün yayımladığı metinde, işbirliğinin yaygın eğitim faaliyetlerini kapsadığı ve bu kapsamda genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

Ülkü Ocakları İl Başkanı'na lise öğrencilerinden bozkurt işaretli karşılama
Ülkü Ocakları İl Başkanı'na lise öğrencilerinden bozkurt işaretli karşılama
9 Ekim 2024

Tarikat ve cemaatlerle de protokoller imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023 Aralık ayında TBMM Genel Kurulunda söz konusu protokollere değinmiş ve “…Sizin tarikat-cemaat dediğiniz bizim STK dediğimiz yapılarla toplasanız 10 tane protokolümüz vardır. Ve ben bu protokollerle bize hizmet eden, destek olanlara da teşekkür ediyorum. Onlarla da protokol yapmaya devam edeceğiz. Çünkü onlar çocukların dağa çıkmasını engelliyor. Onlardan siz bunun için rahatsızsınız... Protokol yaptığımız bu sivil toplum örgütleri sizin çocukları dağa çıkarmanıza engel olduğu için çatlıyorsunuz. Ben o STK'larla protokol imzalamaya devam edeceğim" demişti. 

Okullarda siyasi propagandanın yaratacağı olumsuzluklar
Okullarda siyasi propagandanın yaratacağı olumsuzluklar
15 Ekim 2024

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
MEB ülkü ocakları
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git