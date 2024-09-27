MEB talimat verdi: Amacı dışında faaliyet gösteren kurslar kapatılsın

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), resmi iznini "kişisel gelişim kursu" olarak alan ancak öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için düzenlenen sınavlara hazırladığını iddia ederek amacı dışında faaliyet gösteren kursların kapatılması için işlem başlattı.

Kurum açmak için resmi izinlerinin dışında öğrencileri liselere ve yükseköğretime geçiş için hazırladığı iddia edilen içeriğe sahip eğitim faaliyeti yürüten bazı kişisel gelişim kurslarına ilişkin MEB'e şikayetler yapıldı.

Şikayet üzerine Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner imzasıyla 81 il Valiliğine, bu kurumlara yönelik yaptırımların yer aldığı yazı gönderildi.

Yazıda, kanunda açık şekilde tanımı yapılan "çeşitli kurslar", "özel öğretim kursu" ve "sosyal etkinlik ve gelişim merkezlerinin" kurum açma izinleri doğrultusunda faaliyet göstermeleri, kursiyer kayıtlarını buna göre yapmaları gerektiğine vurgu yapıldı.

Bunun dışında farklı bir kurum türünde faaliyet göstermek isteyenlerin gerekli şartları yerine getirerek dönüşmeleri, aksi durumda kurum açma iznini amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının kanun hükümleri doğrultusunda iptal edileceği hususunda gerekli bilgilendirmenin bu yıl içinde yapıldığı hatırlatıldı.

Yazıda, "Özel öğretim kursları", "sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri" ile "çeşitli kurslar" kapsamında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının faaliyetleri hakkında valiliklerce gerekli denetim ve takibin yapılması istendi.

Ayrıca yazıda, kurum açma iznini amacı dışında kullanan kurumlar hakkında 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nu kapsamında işlem yapılması istendi.

Öte yandan, amacı dışında faaliyet gösteren kişisel gelişim kurslarının yanı sıra amacına uygun davranmayan ve seviyesine uygun kayıt almayan sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri ile özel öğretim kurslarının da faaliyetlerine de son verilecek.

(RT)