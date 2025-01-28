MEB, özel okulları yine uyardı: Yasal düzenlemelere aykırı hareket edilemez

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okulların somut bir hizmeti ifade etmeyen "diğer ücretler" veya "genel gider" adı altında velilerden ek ücret talep edilemeyeceğine ilişkin tüm illere yazı gönderdi.

Yazıda 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtları kapsamında ücretlerini ilan eden bazı özel okulların "genel gider", "diğer ücret" gibi başlıklarla velilerden ücret talep ettiklerine dair Bakanlığa şikâyetler ulaştığı belirtildi.

"Özel Öğretim Kurumları Kanunu" ve "Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği"nde yer alan ilgili hükümlere işaret edilen yazıda, "Öğrencinin tam olarak alacağı hizmetin belli olmadığı veya okulun işletme giderleri içinde kalan ve eğitim-öğretime müteallik olmayan veya ilerde çıkacağı tahmin edilen bir harcama için peşinen ücret toplama mahiyetinde olan 'genel gider', 'diğer ücretler' adı altında ücret alınmasının mevzuata uygun olmadığı, Kanun ve Yönetmelik'le getirilen sınırlamaları aşmaya dönük uygulamalar olduğu açıktır" denildi.

Bakanlığın yazısında, okulların belirli bir hizmetin karşılığı olmayan hiçbir ücreti tespit ve ilan edemeyeceği, "genel gider, diğer ücretler" adı altında ücret alamayacağı, aksi durumlar için mevzuatta müeyyidelerin bulunduğu uyarısı yapıldı.

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