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Yayın Tarihi: 26 Ağustos 2024 11:15
 ~ Son Güncelleme: 26 Ağustos 2024 11:35
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MEB, özel okulları inceleme aldı: Sadece kâr amaçlı hareket edemezler

MEB, 81 il valiliğine "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu yazı gönderdi. Yazıda, "Özel okullar, sunacakları ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumundalar. Kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB, özel okulları inceleme aldı: Sadece kâr amaçlı hareket edemezler
*Fotoğraf: AA

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), bazı özel okulların kitap, kırtasiye ve diğer öğretim materyallerini fahiş fiyatla velilere sundukları yönündeki Bakanlığa ulaşan şikâyetleri takibe aldı.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla özel okullara yönelik "özel okullarda fahiş fiyat artışı" konulu 81 il valiliğine yazı gönderildi.

Yazıda, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu hatırlatıldı ve "Kurumlar, faaliyetlerini sadece kazanç sağlamak için düzenleyemezler ancak Türk millî eğitiminin amaçları doğrultusunda eğitimin kalitesini yükseltmek, gelişmelerine fırsat ve imkân verecek yatırımlar ve hizmetler yapmak üzere gelir sağlayabilirler" denildi.

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Mevzuata dikkat çekilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere (bir önceki yılın ortalama Yurt içi ÜFE+bir önceki yılın ortalama TÜFE/2) +5 oranından fazla artış yapılamaz.

Ders yılı içinde kayıt yaptıran öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri kayıt yaptırdığı yıl için ilan edilen eğitim ücreti üzerinden, öğrenim gördüğü yıla ilişkin indirim şartları ortadan kalkan öğrencilerin bir sonraki yılın eğitim ücretleri ise öğrencinin okula kayıt olduğu yıldaki indirimsiz ücrete öğrenim gördüğü her yıl için bu fıkrada belirtilen oranda artış yapılarak belirlenir.

Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kâr amaçlı olarak hareket edemezler. Özel okullar, sunacakları eğitim öğretim hizmeti için belirleyecekleri ücret artışlarını devletin koyduğu sınırlar çerçevesinde yapmak durumunda olmalarının yanı sıra, eğitim faaliyetleriyle bağlantılı olan kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler.

Kanun ve yönetmeliklere aykırı hareket eden kurumlar için Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 7'nci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda takip ve denetimler yapılacaktır. Bu bağlamda Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır."

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Bakanlık, 81 ilin valiliğine gönderdiği yazıda okullara hızlıca bildirimde bulunulmasını istedi. Bakanlık, fiyat politikalarının belirlenen kurallar çerçevesinde uygulanmasına hassasiyet gösterilmesini, yazıda aktarılan hususlara uygun davranmayan okullarla ilgili inceleme yapılmasını ve sonuçla ilgili genel müdürlüğün bilgilendirilmesini talep etti.

(RT)

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/haber/meb-den-ozel-okullara-etkinlik-uyarisi-orf-ve-geleneklere-uygun-yapin-289179
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/haber/yonetmelik-degisti-ozel-okullarda-ucretler-nasil-belirlenecek-282469
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