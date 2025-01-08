ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ocak 2025 11:33
 ~ Son Güncelleme: 8 Ocak 2025 12:14
2 dk Okuma

MEB ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol yargıya taşındı

Eğitim Sen, MEB'in Ülkü Ocaklar ile imzaladığı protokolün iptal edilmesi için dava açtı. Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, "Karanlık bir geçmişi olan cinayetlerle anılan bu yapının, eğitim faaliyeti yürütebilecek hale getirilmiş olması kaygı verici" dedi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
MEB ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol yargıya taşındı
*Fotoğraf: Sendika.org

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin Ülkü Ocaklar ile imzaladığı protokolü yargıya taşıdı.

MA’ya konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, protokolün iptali için dava açtıklarını belirtti.

Davaya ilişkin bilgi veren Güneş, “Sadece bu protokole değil, kamuoyuna yansıyan ve öğrenebildiğimiz bütün protokollere iptal davası açtık. Bazılarını iptal ettirdik. Bazılarının hukuksal süreci devam ediyor. Bazı protokollerde zaman aşımını bekleyip, sonra kamuoyuyla paylaştıkları için süresi içerisinde dava açamadık. Bu protokole karşı da davamızı açtık ve hukuksal mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı
MEB, tarikatlardan sonra Ülkü Ocakları'yla da protokol imzaladı
6 Ocak 2025

"Karanlık bir geçmiş, mafyatik ilişkiler..."

Güneş, Ülkü Ocakları'nın eğitim ile ilişkilendirilemeyeğini belirtti ve ekledi: "Bu kurum devlet tarafından kamu yararı yürüten kuruluş olarak isimlendirilse de, biz ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyoruz. Bu ülkede, karanlık bir geçmişi olan, dönem dönem mafyatik ilişkiler, dönem dönem cinayetlerle anılan bu yapının, bugün yaygın eğitim faaliyeti yürütebilecek hale getirilmiş olması gerçekten kaygı verici.”

"Okulları, tarikat ve ocaklara açık hale getirdiler"

MEB’in, ırkçı, gerici oluşumlara alan açmak gibi bir görevi olmadığını vurgulayan Güneş, “Okulları, dini ve ırkçı cemaat, vakıf ve ocaklara açık hale getirdiler. Ülkü Ocakları ile yapılan protokollerde, ırkçı yapıların okullarda çok rahat eğitim faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Protokolün uygulanmaması için de fiili meşru mücadele gücümüzü her yerde açığa çıkaracağız" diye konuştu.

Ülkü Ocakları İl Başkanı'na lise öğrencilerinden bozkurt işaretli karşılama
Ülkü Ocakları İl Başkanı'na lise öğrencilerinden bozkurt işaretli karşılama
9 Ekim 2024
31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak “Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi” için protokol imzaladı. Protokol ile Ülkü Ocakları okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
ülkü ocakları Eğitim Sen protokol MEB
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git