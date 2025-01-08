MEB ile Ülkü Ocakları arasında imzalanan protokol yargıya taşındı

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Merkezi’nin Ülkü Ocaklar ile imzaladığı protokolü yargıya taşıdı.

MA’ya konuşan Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, protokolün iptali için dava açtıklarını belirtti.

Davaya ilişkin bilgi veren Güneş, “Sadece bu protokole değil, kamuoyuna yansıyan ve öğrenebildiğimiz bütün protokollere iptal davası açtık. Bazılarını iptal ettirdik. Bazılarının hukuksal süreci devam ediyor. Bazı protokollerde zaman aşımını bekleyip, sonra kamuoyuyla paylaştıkları için süresi içerisinde dava açamadık. Bu protokole karşı da davamızı açtık ve hukuksal mücadelesini sürdüreceğiz” dedi.

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"Karanlık bir geçmiş, mafyatik ilişkiler..."

Güneş, Ülkü Ocakları'nın eğitim ile ilişkilendirilemeyeğini belirtti ve ekledi: "Bu kurum devlet tarafından kamu yararı yürüten kuruluş olarak isimlendirilse de, biz ne anlama geldiğini aslında çok iyi biliyoruz. Bu ülkede, karanlık bir geçmişi olan, dönem dönem mafyatik ilişkiler, dönem dönem cinayetlerle anılan bu yapının, bugün yaygın eğitim faaliyeti yürütebilecek hale getirilmiş olması gerçekten kaygı verici.”

"Okulları, tarikat ve ocaklara açık hale getirdiler"

MEB’in, ırkçı, gerici oluşumlara alan açmak gibi bir görevi olmadığını vurgulayan Güneş, “Okulları, dini ve ırkçı cemaat, vakıf ve ocaklara açık hale getirdiler. Ülkü Ocakları ile yapılan protokollerde, ırkçı yapıların okullarda çok rahat eğitim faaliyetlerinin bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. Protokolün uygulanmaması için de fiili meşru mücadele gücümüzü her yerde açığa çıkaracağız" diye konuştu.

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31 Aralık’ta Ülkü Ocakları ile MEB’e bağlı okullarda uygulanacak “Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında genel, mesleki ve teknik kurslar düzenlenmesi” için protokol imzaladı. Protokol ile Ülkü Ocakları okullarda kurs açma ve etkinlik düzenleme yetkisine sahip olacak.

(RT)