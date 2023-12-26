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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2023 16:52
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2023 17:47
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MEB geri adım attı: 'Esat Oktay Yıldıran' adı bir hata

MEB, 12 Eylül işkencecilerinden Esat Oktay Yıldıran'ın adının İzmir'de bir ilk okula verilmesine dair gelen tepkiler üzerine açıklama yaptı: "Hangi dönemde alınmış olursa olsun hafızalarımızdaki derin izlerini koruyan bir dönemin yanlışlarını bugüne taşıma anlamına gelen bu kararı tasvip etmemiz mümkün değildir."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB geri adım attı: 'Esat Oktay Yıldıran' adı bir hata

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İzmir’in Buca ilçesindeki bir ilkokula, 12 Eylül döneminin işkenceci isimlerinden Esat Oktay Yıldıran’ın isminin verilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Kamuoyundan gelen tepkiler üzerine MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, yaptığı açıklamada, "Böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir" ifadelerine yer verdi.

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Okullara ad verme yetkisinin valilikte olduğu belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

İzmir'de bir okula Esat Oktay Yıldıran isminin verildiğine ilişkin haberler üzerine Bakanlığımızca gerekli inceleme yapılmıştır. 

Öteden beri toplumun adalet duygusunu inciten ve vicdanını yaralayan hadiselerle birlikte anılan isimlerin caddelerden, okullardan kaldırılması şeklindeki uygulamalar göz önüne alındığında, böyle bir uygulamanın Bakanlığımızca tasvip edilemeyecek bir hata olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. 

Adil bir hafızayı tesis etmek ve geçmişteki acıların ürünü olan yaraları sarmak için çaba sarf etmeye devam edeceğimizin bilinmesini isteriz.

Bu bağlamda ‘Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği’ne göre ad verme yetkisi olan valiliğe (İzmir Valiliği) gerekli bilgi verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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