MEB genelgesi: Süreç sınıflara giriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Eylül’de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde resmi ve özel okullarda uygulanacak kuralları belirleyen genelgeyi 81 ile gönderdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan genelgede okul güvenliği, eğitim materyalleri, sınavlar, cep telefonu kullanımı ve velilerin okula girişinden öğretmenlerin kıyafetlerine kadar birçok başlık bulunuyor.

Ancak genelgenin siyasi gündemle doğrudan ilişkili bölümü, iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı sürecin eğitim alanına nasıl yansıyacağına ilişkin.

MEB’in metninde “Terörsüz Türkiye” veya “çözüm süreci” ifadeleri kullanılmıyor. Bunun yerine TBMM’de kabul edilen Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun referans gösteriliyor.

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“Devlet iradesine uygun hareket etmek müşterek sorumluluk”

Bakanlığın genelgesinde söz konusu kanunla ortaya konulan yaklaşımın eğitim öğretim süreçlerinin “ana hedeflerinden” biri olacağı belirtiliyor.

Metinde, bu doğrultuda hareket etmenin eğitim camiasının “müşterek sorumluluğu” olduğu ifade ediliyor.

MEB, öğrencilerin herhangi bir ayrım gözetilmeden “anayasal vatandaşlık anlayışı ve eşitlik ilkesi temelinde”, milli birlik ve beraberliğe ve “kardeşlik hukukuna” sahip çıkacak şekilde yetiştirilmesini istiyor.

Bu amaçla eğitim öğretim yılının ilk haftasında ve yıl boyunca Bakanlığın hazırlayacağı uygulama kılavuzlarına göre çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ancak yayımlanan genelgede bu etkinliklerin hangi yaş grubundaki öğrencilere yönelik olacağı, hangi derslerde yapılacağı ve öğrencilere hangi içeriklerin aktarılacağı belirtilmiyor.

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Sürecin yasal zemini ne?

Genelgede atıf yapılan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun, iktidarın “Terörsüz Türkiye” adını verdiği sürecin hukuki düzenlemelerinden biri.

Teklif 5 Ağustos’ta TBMM Başkanlığı’na sunuldu, 11 Ağustos’ta Genel Kurul’da 467 milletvekilinin oyuyla kabul edilerek yasalaştı. TBMM de düzenlemeyi resmi açıklamalarında “Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan” kanun olarak tanımlıyor.

Kanun; PKK/KCK’nin ve bağlantılı yapıların silahlı ve örgütsel varlıklarına son verdiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesinin ardından soruşturmalar, yargılamalar ve bazı cezaların infazına ilişkin uygulanacak mekanizmaları düzenliyor.

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Okula randevusuz giriş yapılmayacak

Genelge yalnızca siyasi sürece ilişkin düzenlemeler içermiyor.

Yeni eğitim öğretim yılında okullara giriş ve çıkışların daha sıkı kontrol edilmesi, okul çevresindeki güvenlik risklerinin yeniden değerlendirilmesi isteniyor.

Velilerin öğretmenlerle görüşmeleri için Okul Randevu Sistemi kullanılacak. velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi ya da vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek.

Öğretmenlere önlük takibi

Genelgede öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin kıyafetlerine ilişkin hükümler de bulunuyor.

Eğitim çalışanlarının “mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere” uygun giyinmeleri ve önlük kullanmaları isteniyor.

Uygulamanın il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından takip edilmesi öngörülüyor.

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Deneme sınavlarına sınırlama

MEB ayrıca Bakanlığın düzenlediği ortak sınavlar ve hazırladığı ölçme-değerlendirme araçları dışında öğrencileri sıralayan sınavların okullarda yapılmamasını istedi.

Buna göre okul, sınıf, il veya ilçe düzeyindeki bazı deneme, tarama ve hazır bulunuşluk sınavlarına izin verilmeyecek. Özel yayınevleri veya başka kurumlar tarafından hazırlanan sınavların öğrencilere satın aldırılması da yasaklanacak.

Bakanlık, bu uygulamaların öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimi üzerinde olumsuz etkiler yaratabildiğini ve velilere ek maliyet getirdiğini belirtiyor.

Cep telefonu yasağı sürecek

Öğrencilerin sınıflarda cep telefonu bulundurmamasına ilişkin uygulama da 2026-2027 eğitim öğretim yılında devam edecek.

MEB ayrıca ödev ve okul bilgilendirmelerinde Bakanlığın belirlediği dijital platformların kullanılması; öğrenciler için dijital mahremiyet, siber güvenlik, dijital etik ve dijital esenlik konularında çalışmalar yapılmasını istedi.

Yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül Pazartesi başlayacak. İlk dönemin 22 Ocak 2027’de sona ermesi, eğitim yılının ise 25 Haziran 2027’de tamamlanması planlanıyor.

(NÖ)