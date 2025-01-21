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HABER
Yayın Tarihi: 21 Ocak 2025 10:41
 ~ Son Güncelleme: 21 Ocak 2025 10:49
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MEB, 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

MEB, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma başlattı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB, 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttüğünü duyurdu.

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Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceleyen Bakanlık, bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiklerini tespit etti.

Bu özel okulların “etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti” ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu görüldü.

Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken; Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

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(RT)

Haber Yeri
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/haber/maarif-modeli-kitaplarini-okutmayan-ozel-okullar-hakkinda-inceleme-300066
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19 Eylül 2024
/haber/ozel-okullara-hayalet-sinif-uyarisi-en-meshur-okul-da-olsa-affetmeyecegiz-299840
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/haber/meb-ozel-okullari-inceleme-aldi-sadece-kar-amacli-hareket-edemezler-298966
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/yazi/egitimde-paradoks-ozel-okullar-neden-nitelikten-uzaklasiyor-296845
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/haber/meb-den-ozel-okullara-etkinlik-uyarisi-orf-ve-geleneklere-uygun-yapin-289179
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/haber/yonetmelik-degisti-ozel-okullarda-ucretler-nasil-belirlenecek-282469
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