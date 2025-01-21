MEB, 'fahiş fiyat' talep eden özel okullara soruşturma başlattı

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için öğrenci kayıtlarında mevzuata aykırı şekilde "fahiş fiyat" artışı yapan özel okullara inceleme ve soruşturma başlattı.

Bakanlık, artış sınırları üzerinde ücret talebinde bulunan, kademe başlangıç sınıflarına (okul öncesi 1, 5 ve 9. sınıflar) fahiş fiyat uygulayan ve eğitim dışındaki hizmetleri almaları için velileri zorlayan özel okullara yönelik çalışma yürüttüğünü duyurdu.

MEB, özel okulları inceleme aldı: Sadece kâr amaçlı hareket edemezler

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemlerinde (MEBBİS) yer alan son iki yılın verilerini inceleyen Bakanlık, bazı özel okulların fahiş ücret ilan ettiklerini tespit etti.

Bu özel okulların “etüt, kitap-kırtasiye, kıyafet ve yemek ücreti” ilanlarının da ilgili mevzuatlara aykırı ve hizmetin maliyetini aşan oranlarda olduğu görüldü.

Bakanlığa ulaşan şikâyetler de dikkate alınarak bazı özel okullar hakkında inceleme ve soruşturma başlatılırken; Ticaret Bakanlığınca da fahiş ücret artışı yapan kurumlar takibe alındı.

Yönetmelik değişti: Özel okullarda ücretler nasıl belirlenecek?

(RT)