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ÇOCUK
YT: Yayın Tarihi: 01.10.2026 16:52 1 Ekim 2026 16:52
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.10.2026 17:22 1 Ekim 2026 17:22
Okuma Okuma:  3 dakika

MEB, Ensar Vakfı’nın yarışmasını Türkiye genelindeki okullara duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Ensar Vakfı’nın düzenleyeceği “Sana Emanet Online Bilgi Yarışması”nı Türkiye genelindeki resmi ve özel ortaokul ve liselere duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
MEB, Ensar Vakfı’nın yarışmasını Türkiye genelindeki okullara duyurdu
Fotoğraf: Hülya Çetinkaya / csgorselarsiv.org
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ensar Vakfı’nın düzenlediği “Sana Emanet Online Bilgi Yarışması” için Türkiye genelindeki okullara resmi yazı gönderdi.

Evrensel Gazetesi'nden Vural Nasuhbeyoğlu'nun haberine göre, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’nün 23 Eylül 2026 tarihli yazısına göre Ensar Vakfı, 20 Ağustos’ta Bakanlığa başvurarak yarışmanın okullara duyurulmasını istedi.

Bakanlık bunun üzerine yarışmanın Türkiye genelindeki resmi ve özel ortaokul ve liselerde duyurulmasını istedi. Yarışma gönüllülük esasına göre ve ücretsiz yapılacak. Okul, ilçe ve il milli eğitim müdürlükleri süreci denetleyecek; Ensar Vakfı da etkinliğin tamamlanmasından sonraki 30 gün içinde Bakanlığa rapor sunacak.

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81 ilde ortaokul ve lise öğrencileri katılabilecek

Yarışmaya 81 ildeki resmi ve özel ortaokullarda öğrenim gören 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri ile liselerin hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri katılabilecek.

Ortaokul öğrencileri “Hadisten Hayata 40 Konu”, lise öğrencileri ise “Kur’an’dan Hayata 40 Konu” kitabından sorumlu olacak.

Yarışmanın kendi internet sitesindeki bilgilere göre kitaplara PDF, video ve sesli anlatım formatlarında erişilebilecek. Öğretmenlere de Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile seçmeli Kur’an-ı Kerim ve Hadis derslerinde bu kaynakların işlenmesi, okullarda deneme sınavları yapılması ve öğrenciler için okuma grupları kurulması öneriliyor.

MEB’e sunulan şartnamede yarışmanın amaçlarından biri, ortaokullardaki seçmeli “40 Hadis” ve liselerdeki seçmeli Kur’an-ı Kerim derslerini “daha etkili ve verimli hale getirmek” olarak ifade edildi.

Başvurular 1 Kasım’da Ensar Vakfı’nın internet sitesi üzerinden başlayacak. Çevrimiçi sınav ortaokul öğrencileri için 6 Şubat 2027’de, lise öğrencileri için 7 Şubat’ta yapılacak.

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Öğretmen ve okul müdürlerine de para ödülü

Yarışmanın duyurusuna göre toplam ödül miktarı 3,5 milyon lira.

Türkiye genelinde dereceye giren öğrencilere umre seyahati, bilgisayar, cep telefonu, tablet, elektrikli scooter ve para ödülleri verilecek.

Şartname ödülleri öğrencilerle sınırlamıyor. Türkiye genelinde sınıf kategorisinde birinci olan öğrencinin öğretmeni ile okul müdürüne ayrı ayrı 20 bin, ikinci olanın öğretmeni ve müdürüne 15 bin, üçüncü olanın öğretmeni ve müdürüne ise 10 bin lira verilecek.

“Sana Emanet” Ensar Vakfı’nın daha önce de düzenlediği bir yarışma. Vakfın kendi kayıtlarına göre 2026’da yedincisi yapılan yarışmanın ödül törenine Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz da katıldı. Vakıf, farklı illerde dereceye giren öğrencilerin yanı sıra okul yöneticileri ve öğretmenlere de ödüller verdi.

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Karaman’daki çocuk istismarı davası

Ensar Vakfı, 2016’da Karaman’da ortaya çıkan ve 45 çocuğun cinsel istismara maruz bırakıldığı soruşturmayla kamuoyunun gündemine gelmişti.

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Karaman Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ettiği iddianamede, soruşturma kapsamındaki cinsel istismar vakalarından sekizinin Karaman İmam Hatip Okulu, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları ve Mensupları Derneği’ne (KAİMDER), ikisinin ise Ensar Vakfı’na bağlı evlerde gerçekleştiği belirtilmişti.

Davada öğretmen M.B 508 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
Ensar Vakfı milli eğitim bakanlığı çocuk istismarı
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