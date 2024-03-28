MEB duyurdu: Okullar seçim nedeniyle 1 Nisan'da tatil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için hazırlanacağı belirtildi. Eğitim ve öğretime tekrar hazırlanması için 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.