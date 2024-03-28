MEB duyurdu: Okullar seçim nedeniyle 1 Nisan'da tatil
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için hazırlanacağı belirtildi. Eğitim ve öğretime tekrar hazırlanması için 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için hazırlanacağı belirtildi.
Genelgede, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği ifade edildi.
Ayrıca 1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.
(RT)