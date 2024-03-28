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Yayın Tarihi: 28 Mart 2024 18:39
 ~ Son Güncelleme: 28 Mart 2024 18:44
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MEB duyurdu: Okullar seçim nedeniyle 1 Nisan'da tatil

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için hazırlanacağı belirtildi. Eğitim ve öğretime tekrar hazırlanması için 1 Nisan'da tatil edildiği duyuruldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
MEB duyurdu: Okullar seçim nedeniyle 1 Nisan'da tatil
*Fotoğraf: AA/arşiv

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla okulların 1 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen genelgede, eğitim kurumlarının, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için hazırlanacağı belirtildi.

Genelgede, seçimlerin ardından Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının, eğitim-öğretime hazır hale getirilmesi amacıyla 1 Nisan 2024 Pazartesi gününün tatil edildiği ifade edildi.

Ayrıca 1 Nisan günü yönetici ve öğretmenler, aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

(RT)

Seçim 2024 31 mart yerel seçim
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